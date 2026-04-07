濃霧攪局金門機場1400人候補 國防部將投入9架軍機疏運

金門天候不佳，所幸大部分班機仍能順利起降。（記者吳正庭攝）

金門今天持續受天候影響，對外海、陸交通大亂，加上昨天滯留未歸旅客，一早約有1400人湧入金門機場；航班部分，除飛台北、台中各取消1班，其餘班機均順利抵達；國防部預計下午投入9架次軍機，支援疏運載客。

昨天（6日）是清明連假最後一天，金門受濃霧影響，能見度不佳，以致全天取消22航班；今天一早，天氣雖未見陽光，所幸影響機場起降不大，除金廈小三通9點半停航，台金空中航班取消2班，金門機場候補櫃台前仍擠滿旅客。

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金門航空站調查現場候補人數，往台北658人、往台中379人、往高雄370人；經與國防部協調，準備加開軍機金門往台北4班、金門往台中2班、金門往高雄2班、高雄往金門1班，時間還未確定，航空站提醒，有候補需求的旅客務必提早到場等候，並留意現場資訊。

金門機場候補人潮太多，台金機位班班客滿，一位難求。（記者吳正庭攝）

旅客利用候機空檔自行找地方休息。（記者吳正庭攝）

金門機場人潮滿滿，許多人等待候補班機。（記者吳正庭攝）

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