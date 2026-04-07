「三寶」議員爸關心少子化 高雄市議員邱俊憲提五個建議

衛生局長黃志中答詢指出，邱俊憲議員的建議部分屬於首創。（記者王榮祥翻攝）

跟妻子育有3名小女孩的高市議員邱俊憲，今質詢時關切少子化議題，並以三寶爸經驗提出五個建議，衛生局長黃志中答詢時指出，很多首創想法很值得討論，可以評估。

邱俊憲家裡3個女孩分別為小學一年級、幼兒園跟兩歲，日前還抱著兩歲女孩現身議會，女孩萌樣超吸睛。

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他引述相關資料，全台新生兒從10年前20多萬到去年的10萬，高雄也從2.2萬大幅減少到1.2萬，這數據「很恐怖」。

他以個人經驗、建議衛生單位可以嘗試推動五項生育政策，研議推動生育力檢測補助、推動高齡備孕與孕產心理支持、加強產後憂鬱症防治與到宅服務、建立生育醫療與凍卵資訊透明平台、強化全齡疫苗與幼兒急重症醫療量能。

邱俊憲說，長輩越來越多、預算不斷增加，但嬰孩數量越來越少，預算可以不用多、但也千萬別減少，應把這些預算適度運用，讓家長有感。

黃志中答詢說，議員提議內容很多屬於首創、很佩服用心，部分建議則已在衛生局執行項目中，後續將評估更多鼓勵生育作為，39歲以下可能會是優先服務對象。

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