新竹縣徵海外客語薪傳師 示範教學首站落腳澳洲布里斯本

新竹縣政府推動客家語言文化向海外傳承與發展，首次示範辦理「海外客語教學推廣計畫」。示意圖。（新竹縣政府提供）

新竹縣政府今天表示，為推動客家語言文化向海外傳承與發展，首次示範辦理「海外客語教學推廣計畫」，首站與昆士蘭客家會合作，選定澳洲布里斯本，並於當地台灣中心開設客語教學課程，為此將遴選1名客語薪傳師赴昆士蘭授課，即日起至5月15日止受理報名。

縣府民政處表示，首辦的海外客語教學示範，將於澳洲布里斯本的台灣中心開課，採小班制教學、系統化課程設計，招收海外學童參與，課程包含客語基礎會話、日常應用及客家文化介紹等內容，期能提升學習興趣並強化語言實際運用能力，同時也結合客家歌謠及文化體驗等交流活動，讓學員進一步認識客家文化內涵。

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這次課程規劃共135節，課程期間約2至3個月，昆士蘭客家會將負責落地招待，包含食宿，本府將補助薪傳師機票新臺幣1萬元、課程鐘點費每節800元及教材費每人200元等費用，並由新竹縣政府遴選具教學經驗豐富及績效優良的客語薪傳師前往授課，以確保教學品質，後續將視執行成效，評估逐步擴大辦理，以強化新竹縣客語國際推廣能量。

民政處指出，「海外客語教學推廣計畫」除回應海外客家社團對客語教學的實際需求外，也象徵新竹縣客語政策由「向下扎根」邁向「國際推廣」的重要里程碑。縣府依計畫辦理客語薪傳師遴選作業，相關報名表件，請至縣府民政處官網查詢及下載，網址： https://reurl.cc/Q24WZ2 ，諮詢電話：03-5518101分機2108邱小姐。

新竹縣政府辦理「海外客語教學推廣計畫」，將招收海外學童參與。示意圖。（新竹縣政府提供）

新竹縣政府「海外客語教學推廣計畫」，首站與昆士蘭客家會合作，將在澳洲布里斯本的台灣中心開設客語教學課程。（新竹縣政府提供）

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