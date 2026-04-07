島嶼天空號郵輪首航台中港 台中港務分公司及參山處聯合縣市迎賓

台中港務分公司總理林春福（右二）及參山處長曹忠猷（右一）致贈國際旅客品紀念品及農特產。（參山處提供）

睽違七年，台中港重啟郵輪觀光！「島嶼天空號」（Island Sky）郵輪今天首航台中港，載來80多名國際旅客，台中港分公司特別舉辦首航儀式，交通部觀光署參山國家風景區管理處也聯合台中市及彰化縣政府一早在台中港旅客服務中心共同迎接來自香港的高端旅客。

台中港務分公司今天在台中港旅客服務中心舉辦首航儀式，由立法院副院長江啟臣及台中港務分公司總經理林春福，分別致贈紀今品給島嶼天空號郵輪船長驗工作人員等。

請繼續往下閱讀...

台中港務分公司總經理林春福表示，「島嶼天空號」今天能停靠台中港，感謝台中港團隊的夥伙們的合作，這幾年來因疫情等關係，台中港郵輪中斷了一段時間，但這段時間我們並沒有停滯，在硬體及通關等方面很順利地改進一些精進的措施，台中港是綜合商港，除了滿足貨運的需求外，港口的客運部分也準備好了，「島嶼天空號」是第一艘，6月及11月陸續還會有，希望郵輪停靠台中港變成常態，今年適逢台中港開港50周年，今年會有一系列50周年慶祝活動，今天首航別具意義。

稍早，參山處長曹忠猷與立委何欣純則一起接遊客下船，並致贈彰化社的芭樂，希望香港旅客能多採購台灣農特產。曹忠猷表示，台中港重返國際郵輪航線，為中部觀光產業注入新動能，將國際遊客帶來鹿港老街、日月潭、中台禪寺、台中市區及八卦山風景區等中部觀光圈廊道，提供國外旅客多元豐富的中台灣旅遊體驗，後續將配合港務公司整合中台灣觀光資源強化區域合作，因應郵輪客群需求提供多元旅遊資訊與體驗，提升整體接待量能與服務品質。

「島嶼天空號」為卡麗多莉郵輪公司旗下精品小型郵輪，總噸位約4200噸，長度約90.6公尺，主打精緻且深度的旅遊體驗，這次航程自香港出發，串聯高雄、馬公、台中、基隆及花蓮等港口，形成環島跳島路線。

台中港首航除由港務公司安排拖船噴水迎賓外，並結合台中國際踩舞嘉年華展演，並由參山處協助於旅客服務中心設置迎賓服務與觀光資訊，從入境第一站即傳遞中台灣觀光意象；旅客Frank表示，港口迎賓氛圍熱烈，從一下船就感受到台灣人的熱情，尤其在地水果與特色伴手禮都很有記憶點，讓人對中台灣留下非常好的第一印象。

迎賓舞蹈，讓旅客一入境就感受中台灣魅力。（參山處提供）

「島嶼天空號」（Island Sky）郵輪，首航台中港。（記者歐素美攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法