屏東「黑膠時代曲」張秀卿、趙詠華、蕭煌奇獻唱經典 明開賣

金曲歌后張秀卿回到故鄉，5月10日於恆春文化中心劇場館演出經典名曲。（圖由屏東縣政府提供）

屏東縣政府推出的「黑膠時代曲－流行金曲的風華20」音樂品牌深受好評，每年節目門票屢創秒殺佳績，今年活動將於5月登場，邀請金曲歌后張秀卿、柔情天后趙詠華及金曲歌王蕭煌奇，分別於恆春文化中心及屏東演藝廳演出，3場演出於明（8）日下午2點在OPENTIX兩廳院文化生活開賣。

屏東縣府文化處表示，「黑膠時代曲」系列以回味經典為策展核心，精選70至90年代膾炙人口的國、台語流行金曲，透過實力派歌手詮釋，讓熟悉旋律在數位時代重新綻放，帶領不同世代觀眾穿越時光，重拾青春悸動與最純粹的情感記憶，今年以「First Love」為主題，呈現愛情、青春與浪漫的經典氛圍。

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演出從屏南率先登場，首場於5月10日下午3點30分在恆春文化中心劇場館，由恆春女兒、金曲歌后張秀卿獻唱，以深具感染力的唱腔詮釋〈車站〉、〈香水〉、〈想厝的心情〉等經典名曲，在熟悉的土地上與鄉親共享音樂情感，別具意義。

第2場於6月27日下午3點30分在屏東演藝廳登場，柔情天后趙詠華以結合古典與流行的美聲，呈現〈最浪漫的事〉、〈求婚〉等等動人歌曲，以音樂訴說愛情與人生的深刻篇章。緊接著第3場於6月28日晚間6點在屏東演藝廳音樂廳舉行，由金曲歌王蕭煌奇以溫暖渾厚的嗓音與深情創作，帶來〈你是我的眼〉、〈末班車〉等經典曲目，傳遞最深摯的感動。

文化處表示，「黑膠時代曲」除了實力派卡司，更規劃名家導聆、黑膠市集及主題講座等延伸活動，持續深化屏東在音樂文化推廣上的品牌特色與文化底蘊。

柔情天后趙詠華6月27日在屏東演藝廳的「黑膠時代曲」音樂會將帶來多首動人歌曲。（圖由屏東縣政府提供）

金曲歌王蕭煌奇6月28日於屏東演藝廳「黑膠時代曲」音樂會演出。（圖由屏東縣政府提供）

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