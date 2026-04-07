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    首頁 > 生活

    新北社宅未來規劃達4.1萬戶 侯友宜：市府搭配中央擴大量能

    2026/04/07 12:09 記者黃政嘉／新北報導
    新北市長侯友宜（第2排左3）今視察土城員和2號社會住宅完工成果，他說，新北社宅會繼續努力蓋下去，未來規劃將達4.1萬戶。（記者黃政嘉攝）

    新北市長侯友宜（第2排左3）今視察土城員和2號社會住宅完工成果，他說，新北社宅會繼續努力蓋下去，未來規劃將達4.1萬戶。（記者黃政嘉攝）

    新北市土城員和2號社會住宅目前已完工，新北市長侯友宜今天視察受訪表示，新北市的社會住宅仍會繼續努力蓋下去，未來規劃將達到4.1萬戶，這是不變的目標，而包租代管、租金補貼也已行之多年，市府會跟中央一起搭配，擴大量能，減輕年輕朋友的經濟負擔。

    媒體提問，全國社宅的進度不如預期，傳出將朝包租代管方向為主，如何看待中央政策，以及新北未來的社宅布局？

    侯友宜表示，新北市的社會住宅還是會繼續蓋下去，因為在整開區還有5%的容量，所以未來規劃會達到4.1萬戶，還會繼續努力做，這是不變的目標。

    侯友宜說，至於包租代管、租金補貼其實已經行之多年，市府會跟中央一起搭配，擴大量能，希望讓年輕朋友減輕經濟負擔，住在更舒服、有公共設施的社會住宅，租金補貼跟包租代管全力推動，降低年輕人的經濟壓力。

    另外，立法院內政委員會今年3月邀請內政部進行業務報告，內政部長劉世芳提到，內政部將持續運用多元興辦社會住宅、社宅包租代管、租金補貼等政策，實質減輕民眾居住負擔，並將與各地方政府共同努力，滾動調整居住協助措施，讓所有民眾都能獲得最適切的照顧。

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