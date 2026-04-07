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    首頁 > 生活

    竹南國中深耕在地文化奪「閱讀磐石獎」 苗縣3師長同獲推手獎

    2026/04/07 12:26 記者蔡政珉／苗栗報導
    竹南國中深耕在地文化奪「閱讀磐石獎」，縣內3師長同獲推手獎。（圖由校方提供）

    竹南國中深耕在地文化奪「閱讀磐石獎」，縣內3師長同獲推手獎。（圖由校方提供）

    教育部近日公布今年度「獎勵國民中小學推動閱讀績優評選」獲獎名單，苗栗縣竹南鎮竹南國中脫穎而出，榮獲國中組「閱讀磐石學校獎」及獎金20萬元；個人獎項方面，大同高中校長何高志、明德國小教師劉嘉琪及啟文國小教師許郁芳則獲「閱讀推手獎」肯定。

    竹南國中繼教學卓越金質獎後，今年再憑「翻閱竹南 跨閱國際 與世界邂逅」方案獲獎，校長郭芳江說，教師將當年不少被當成回收物的竹南鎮志內容簡化後，介紹竹南鎮的在地文化、歷史與地理，引導學生實地踏查深入中港地區故事，讓學子化身為「竹南小金人」，不僅找回文化認同，更將在地故事連結國際議題，體現「越在地、越國際」的教育精神。

    何高志則以「閱讀高視野 志在遊世界」方案獲個人獎，成功將去年學校獲獎的量能轉化為個人領導力，打造跨域閱讀環境；劉嘉琪深耕偏鄉20載，透過在地繪本創作帶領孩子翻轉人生；許郁芳透過「閱動童心」課程，建立完善館藏與共讀制度，扎根學生閱讀習慣。

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