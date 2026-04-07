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    首頁 > 生活

    士林區公所4/17辦理土石流疏散演練 強化社區防災能力

    2026/04/07 12:09 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市士林區公所將於17日上午10時，在新安里臨時聚會所及陽明山國小辦理「土石流暨山坡地老舊聚落疏散避難收容演練」。示意圖。（資料照）

    台北市士林區公所將於17日上午10時，在新安里臨時聚會所及陽明山國小辦理「土石流暨山坡地老舊聚落疏散避難收容演練」。示意圖。（資料照）

    台北市士林區公所將於17日上午10時，在新安里臨時聚會所及陽明山國小辦理「土石流暨山坡地老舊聚落疏散避難收容演練」，透過實地情境模擬災害發生時的應變流程。士林區區長董晉曄表示，防災工作需從平時整備做起，透過演練讓居民熟悉疏散路線與避難場所，提升士林區整體防災應變能力，也落實「防災重於救災」的理念，打造更安全、更具韌性的社區環境。

    士林區公所表示，台北市士林區部分地區位於山坡地及土石流潛勢區，在全球極端氣候影響下，強降雨及複合型災害發生的機率日益提高。這次演練邀請新安里辦公處共同參與，模擬豪雨造成土石流災害風險升高的情境。由新安里里長陳韋甫帶領里災害應變小組，平時加強鄰里家戶防災宣導與整備工作；當降雨持續並達警戒值時，協助保全住戶進行預防性疏散，若雨量達紅色警戒值500毫米時，則由里鄰應變小組與警消單位強制撤離。

    士林區公所說，演練同時於陽明山國小開設收容安置處所，模擬災民疏散後的收容安置流程。現場設置防災協作中心，協助災民報到登記、需求確認及引導安置等作業，並整合里辦公處、防災士及社區志工等在地力量，協助掌握收容民眾需求、支援物資發放與生活服務，使收容安置工作能夠更加順暢。

    士林區公所補充，演練也關注新住民的防災需求，邀請新安里新住民居民參與活動，讓不同語言背景的居民皆能了解災害發生時的應變方式與避難程序。

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