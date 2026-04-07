為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    一期流標逾20次 12.65億文賢路拓寬二期順利動土

    2026/04/07 12:05 記者吳俊鋒／台南報導
    仁德區文賢路拓寬工程二期即將推動。（記者吳俊鋒攝）

    仁德區文賢路拓寬工程二期即將推動。（記者吳俊鋒攝）

    台南仁德區文賢路的拓寬，有助於紓解奇美博物館、都會公園往返沙崙科學城、高鐵車站的車潮，一期工程流標逾20次，好不容易才完成，二期趕在去年底前發包，將投入12.65億元，今天熱鬧動土。

    動土典禮今日在保安橋旁舉行，地方各界人士到場見證歷史性的一刻，市長黃偉哲祈求工程平、安順利，也希望承攬團隊嚴格把關，避免不必要的變更設計與預算追加，確保納稅人的錢花在刀口上，如質、如期完成，串連十三甲、保安、德南，以及中洲地區的交通大動脈。

    編號南352線的仁德區文賢路，拓寬二期從保安路至依仁路，全長2870公尺，預計2029年1月底完成。國土署南區都市基礎工程分署長林厚名表示，市府獲內政部補助的道路案件高達289件、逾161億元，居南台沒之冠，面對各項高難度的工程挑戰，執行效率名列前茅，團隊的努力，功不可沒。

    工務局代理局長王建雄說，文賢路從保安路至依仁路段原寬度10至12米不等，將全線拓寬至15米，配置雙向各4米的混合車道，並增設雙側各1.5米人行道與1.4米設施帶，落實人本交通。

    工程則分兩工區辦理，第1工區為保安路至榮橋路段（都市計畫範圍），第2工區為榮橋至依仁路路段（非都市計畫範圍）；全線完成後，不僅能有效紓解觀光人潮與通勤車流，也將同步改善排水系統，提升都會區防災功能。

    動土之前，市長黃偉哲帶領各界貴賓上香祝禱，祈求工程平安、順利。（記者吳俊鋒攝）

    動土之前，市長黃偉哲帶領各界貴賓上香祝禱，祈求工程平安、順利。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播