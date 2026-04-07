桃園珍珠海岸自行車騎讀慢活行4遊程線上報名下午4時開搶

桃園市長張善政（中）等人主持「桃園珍珠海岸自行車騎讀慢活行」運動觀光系列遊程啟動儀式。（記者李容萍攝）

桃園市境內橫越山海，擁有國內數一數二的熱門運動休閒旅遊景點，深具「運動觀光」發展潛力，市府體育局擘劃桃園市海岸線發展願景，今年度結合「桃園珍珠海岸計畫」推出「桃園珍珠海岸自行車騎讀慢活行」運動觀光系列遊程，鼓勵市民及外地遊客來桃園觀光休閒。

桃園市長張善政、體育局長許彥輝等人今（7）日主持啟動儀式，宣布此計畫推出四大遊程：「探索百年石滬群」、「牽罟文化記憶與許厝港濕地走讀」、「觀新藻礁生態樂活行」、「2日遊：環保低碳健康行」，提供遊客在運動同時，深入體驗桃園熱門景點魅力，透過線上網站報名，4月11日至6月28日共安排18團、720位名額，參與遊客僅需負擔300元至600元報名費用（依行程不同調整）即可參加遊程，於今日下午4時開放報名，活動網站：https://tysportstourism.com/。

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許彥輝表示，延續去年度運動觀光計畫，體育局今年規劃「桃園珍珠海岸自行車騎讀慢活行」運動觀光遊程，以大園、觀音、新屋的「海客文化」為核心，串聯許厝港濕地、草漯沙丘、觀新藻礁及石滬景觀等國際級景點，將自行車、健行、水上運動與在地歷史深度融合。

許說，此計畫不僅是一趟觀光旅程，更是一種運動生活態度的實踐，體育局攜手HAHAGO線上運動會平台，結合數位科技為觀光遊程增添趣味性，即日起至6月30日以前至活動網站報名，只要達成2公里騎程里程目標即有機會獲得大獎，獎品總值10萬元，激發民眾一起來桃園揮灑汗水，在遊程中打開App記錄騎乘自行車的距離、消耗卡路里與環保減碳量，並以互動式視覺化圖表呈現，提升參與感與成就感。

「桃園珍珠海岸自行車騎讀慢活行」運動觀光系列遊程啟動儀式開場演出。（記者李容萍攝）

「桃園珍珠海岸自行車騎讀慢活行」運動觀光系列遊程示意圖。（資料照，桃園市體育局提供）

「桃園珍珠海岸自行車騎讀慢活行」運動觀光系列遊程示意圖。（資料照，桃園市體育局提供）

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