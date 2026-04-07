畢業即就業！ 新北6場校園就業博覽會接力開跑

新北市勞工局將舉辦6場校園就業博覽會，圖為學生填寫求職履歷表。（圖由新北市勞工局提供）

畢業季即將到來，為讓社會新鮮人順利銜接職場，新北市政府勞工局將於4月至5月，聯合轄內6所大專院校舉辦「校園就業博覽會」巡迴接力，預計邀請凱撒飯店、Starbucks、台塑、南亞科技、長庚國際能源、統一超商、京元電子、SGS台灣檢驗科技、台灣歐德傢俱等多家知名企業進駐，打造青年就業直達車。

勞工局指出，本次校園就博會將從4月8日起跑，由宏國德霖科技大學領頭，接續4月16日在東南科技大學、4月29日在明志科技大學、5月6日在真理大學、5月14日在亞東科技大學及5月20日在致理科技大學接力登場，職缺涵蓋科技製造、旅宿餐飲及一般服務業，最高薪資上看67K至70K。活動也針對各校科系辦學特色，邀集相關領域廠商參與，囊括正職與兼職職缺，提供在校生及畢業生多元職涯選擇。

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勞工局長陳瑞嘉表示，除了辦理一系列校園徵才活動，更推動「新北市青年全方位就業計畫」，透過輔導津貼、職訓補助與轉業獎勵，提供最高4.5萬元補助金，讓青年求職無後顧之憂。另外，求職需防範詐騙集團刊登的高薪陷阱，呼籲學子多方查證，應徵時提高警覺，避免誤入求職陷阱。

就業服務處補充，活動現場將規劃青年就業專區、E化履歷服務與履歷健診，由專業老師一對一幫助學生強化個人優勢，校園就博會不僅是找工作的平台，更是學習與產業交流的絕佳機會，期盼協助青年找到職涯導向，達成企業與人才雙贏。詳情上「新北市人力網」查詢，或撥打免付費專線：0800-091-580。

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