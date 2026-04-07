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    首頁 > 生活

    新店清六食堂今再爆1分店疑食物中毒 累計28人用餐後身體不適送醫

    2026/04/07 11:46 記者羅國嘉／新北報導
    新北的清六食堂疑似爆發食物中毒，截至今日上午11時，已接獲28人通報食用便當後出現腸胃不適，其中公所店24人、中興店4人；圖為衛生局稽查中興店。（衛生局提供）

    新北的清六食堂疑似爆發食物中毒，截至今日上午11時，已接獲28人通報食用便當後出現腸胃不適，其中公所店24人、中興店4人；圖為衛生局稽查中興店。（衛生局提供）

    清明連假，不只高雄爆出毒春捲案，新北的清六食堂也疑似爆發食物中毒，截至今（7）日上午11時，已接獲28人通報食用便當後出現腸胃不適，其中公所店24人、中興店4人。新北衛生局表示，因公所店就醫人數達標，已勒令停業，並要求針對環境及人員管理缺失限期改善；後續若確認為食物中毒，將依法移送偵辦，中興店也已同步稽查釐清。

    衛生局指出，6日陸續接獲醫院疑似食品中毒通報，民眾食用清六食堂公所店便當後出現身體不適。衛生局立即派員稽查，發現現場存在廢棄物未妥善處理、人員缺體檢證明等缺失，已命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可依違反食品安全衛生管理法處6萬元以上2億元以下罰鍰。

    衛生局表示，由於通報人數達24人已達暫停作業標準，市府已命該店暫停作業，業者須提交改善報告並經複查合格後始得復業。另現場抽驗便當1件、環境檢體4件及人體檢體5件，後續將依食品及人體檢驗結果綜整研判，若確認為食品中毒事件，可依食品安全衛生管理法第49條規定移送檢調偵辦。

    另外，針對中興店，衛生局將派員依據食品良好衛生規範準則進行稽查，特別針對食品製備流程及保存等進行查核，如果有不符規定處，將命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可依違反食安法處6萬元以上2億元以下罰鍰。

    衛生局呼籲，食品業者應加強作業環境衛生、工作人員個人衛生、原物料採購驗收、食品製作流程及物流配送等管理，並注意食品保存條件，避免因保存不當導致微生物生長。市府每年針對轄內餐飲業者進行定期與不定期稽查及輔導計畫，若有不符規定處將依違法食品安全衛生管理法處辦。

    衛生局也提醒，台灣氣候溫暖潮濕，民眾與食品業者特別注意食品保存條件，避免因保存不當導致微生物生長，同時掌握預防食品中毒五要原則，包含要勤洗手、食材要新鮮、要生熟食分開、要澈底加熱及要注意保存溫度，以確保食品安全。

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