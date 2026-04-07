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    首頁 > 生活

    高雄春捲中毒案賠償恐逾4千萬元 民代建議先對業者假扣押

    2026/04/07 11:53 記者王榮祥／高雄報導
    高市議員陳慧文估算春捲中毒案最高賠償恐超過4千萬元，建議或許應先對業者假扣押?（記者王榮祥翻攝）

    高市議員陳慧文估算春捲中毒案最高賠償恐超過4千萬元，建議或許應先對業者假扣押?（記者王榮祥翻攝）

    民進黨籍高市議員陳慧文今質詢時關切鳳山某春捲攤食物中毒案，她估算後續賠償最高恐怕超過4千萬元、擔心涉案業者避責，詢問能否假扣押？衛生局長黃志中答詢指出，假扣押屬於司法範疇，衛生局會盡全力保全證據、確保消費者後續權益。

    鳳山正義市場某春捲攤食物中毒事件，累計超過140人疑因食物中毒陸續就醫，引發各界關切，高雄地檢署也已介入調查。

    鳳山區議員陳慧文今質詢指出，這攤商沒公司登記、也沒投保產品責任險，擔心140位民眾未來求償之路堪慮；她根據食安法規範，如果後續最高額度求償，整個賠償金額可能超過4千萬元，詢問衛生局是否會協助受害民眾？

    她進一步表示，不確定業者事後能否擔起責任，但如果業者不負責、推的一乾二淨，百餘位受害民眾權益誰來顧？建議相關局處或可建議地檢署、先對業者假扣押。

    黃志中答詢說明，此案發生不久後，地檢署已到場蒐證，假扣押部分則屬於司法範疇，市府部分會全力保全證據，也已跟消保官連繫，討論後續協助民眾方向。

    高雄地檢署與衛生局人員到正義市場蒐證。（衛生局提供）

    高雄地檢署與衛生局人員到正義市場蒐證。（衛生局提供）

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