調查局清明連假出動千餘人次查訪 穩定塑膠產、製品價格

調查局於清明連假期間出動千餘人次查察有無業者違法囤積石化、塑膠製品。（記者吳昇儒翻攝）

法務部調查局為瞭解近期塑膠產製品價格是否有不當上漲或遭人為操控等情形，自3月30日起至4月6日止，派出調查官1042人次，實施訪查或稽查712處工商法人、賣場或攤商。調查局初步研判，目前雖有出現惜售情形，但無違法狀況，也呼籲商家勿利用美伊戰爭期間，民眾預期心理趁機囤積塑膠製品或哄抬物價。

調查局表示，除配合法務部召集的「物價聯合稽查小組」進行實地查訪外，另也於清明連假期間通令全國各地調查處站調查官，至塑膠產業盤商進行石化原料上中下游價格變動及塑膠原料數量進銷去項等調查。

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除了大型廠商、量販店外，更親自到各地傳統市場分別以獨自查訪或聯合檢方、地方主管機關、消保官、警察局等單位實施行政稽查，共查察廠商人次計958人，針對轄內塑膠袋製造商與盤商，調查有無囤積原物料、異常囤貨、聯合漲價等情事；藉由第一線調查人員訪查瞭解塑化市場供需現況及塑膠製品價格漲跌緣由。

調查局指出，目前雖未發現有囤積等情形，但仍嚴正呼籲業者切勿利用美伊戰火期間影響石化產品運輸及民眾預期心理趁機囤積塑膠製品或哄抬物價；凡發現涉有囤積塑化原料、操縱物品價格等情事，除通報主管機關依法裁處外，將聯合檢警調機關依法進行偵辦。

調查局於清明連假期間出動千餘人次查察有無業者違法囤積石化、塑膠製品。（記者吳昇儒翻攝）

調查局於清明連假期間出動千餘人次查察有無業者違法囤積石化、塑膠製品。（記者吳昇儒翻攝）

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