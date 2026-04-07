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    首頁 > 生活

    教育部投入上千萬推閱讀升級 全國752校啟動創新計畫

    2026/04/07 12:13 記者林曉雲／台北報導
    屏東縣玉光國小運用AI技術，將英文繪本轉化為互動式數位教材。（教育部提供）

    屏東縣玉光國小運用AI技術，將英文繪本轉化為互動式數位教材。（教育部提供）

    教育部推動國中小閱讀教育再升級，今（2026）年共補助全國22縣市及國立學校752校辦理閱讀活動，投入經費逾1386萬元，以屏東縣玉光國小為例，運用AI技術，將英文繪本轉化為互動式數位教材，透過遊戲化設計，讓學生在沉浸式環境中提升語言與閱讀能力。

    教育部國教署組長蔡宜靜表示，在資訊爆炸的時代，學生面對大量訊息，更需要具備專注力與判斷力，而閱讀正是培養這些能力的重要基礎。透過多元閱讀活動，讓閱讀不再只是課堂作業，而是融入日常生活的學習方式，進一步提升學生的學習動機與深度思考能力。

    在實務推動上，各校積極將閱讀轉化為具體情境體驗。例如花蓮縣富里國中辦理「悅走閱讀創作體驗營」，帶領學生實地走訪地方街區，結合閱讀與在地文化探索，讓文本內容與生活經驗相互連結。

    此外，桃園市幸福國小推動「親子故事劇場」及「親子樂活閱讀」，邀請家長共同參與閱讀活動，讓閱讀從校園延伸至家庭，促進親子互動，也強化學生語言表達與生活體驗。

    蔡宜靜指出，閱讀教育已從單一紙本閱讀，發展為紙本與數位並重的「雙閱讀素養」，強調學生不僅要能理解文本，更要具備整合資訊與批判思考的能力。透過數位工具與跨領域學習，學生可在閱讀中培養分析問題與解決問題的能力，逐步建立終身學習的習慣，教育部將持續支持學校發展多元閱讀課程與創新教學模式，結合科技與生活情境，讓閱讀成為學生帶得走的能力，進一步提升整體學習競爭力。

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