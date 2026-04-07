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    首頁 > 生活

    暴雨住家淹水 頭份公所比照苗縣府標準加碼救助

    2026/04/07 11:40 記者彭健禮／苗栗報導
    頭份市公所今（7）日宣布比照縣府標準與額度，加碼提供頭份市淹水受災戶救助。（圖由頭份市公所提供）

    頭份市公所今（7）日宣布比照縣府標準與額度，加碼提供頭份市淹水受災戶救助。（圖由頭份市公所提供）

    苗栗縣4日暴雨成災，不少民宅淹水，縣府祭出淹水救助與慰問，淹水受災戶每戶5000元到2萬元不等之救助金，即日起到13日以前之工作日受理申請，頭份市公所今（7）日宣布比照縣府標準與額度，加碼提供頭份市淹水受災戶救助。

    縣府表示，考量部分住戶雖未達現行法定50公分救助門檻，仍實際受到淹水影響，縣長鍾東錦特別指示比照過往專案方式，提供淹水20至50公分住戶每戶5000元慰問金；淹水50至100公分者，每戶發給1萬元救助金；另考量淹水超過100公分之住戶復原期較長、生活衝擊更大，則發給每戶2萬元救助金。

    縣府指出，此案採「公所初審、造冊撥付」方式辦理，由各鄉鎮市公所就近受理及查報，即日起到4月13日以前之上班日開放受理。縣府將依審核結果儘速撥付慰問金及救助金，簡化流程、加快速度，讓對於受災家庭的協助能及時到位。

    因頭份市濫坑、田寮等地區也淹水情形嚴重，公所今早經會議討論，決定比照縣府標準與額度，加碼提供頭份市淹水受災戶救助，受理申請時間也同步於即日起到4月13日以前之上班日開放受理。

    頭份市長羅雪珠連日來持續勘災，她表示，相關災損救助，已在勘災行程中，徵得頭份市民代表會主席温宜靜、副主席許銑倫及陳漢清等多位市民代表當面表示支持。市公所將提案市民代表會墊付，協助受災市民盡快修復家園，恢復平靜生活。

    頭份市公所救助之受理申請時間也與縣府同步於即日起到4月13日以前之上班日開放受理。（圖由頭份市公所提供）

    頭份市公所救助之受理申請時間也與縣府同步於即日起到4月13日以前之上班日開放受理。（圖由頭份市公所提供）

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