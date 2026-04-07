音樂舞蹈美術戲劇班分區開考 術科項目與時間一次看

藝術才能班術科測驗登場在即，教育部提醒考生須留意各區規定。（教育部提供）

115學年度高級中等學校藝術才能班特色招生甄選入學術科測驗，將自4月11日起陸續登場，採分區、分類方式辦理。今年報名已於3月9日截止，共計3194人完成報名，並於3月18日寄發准考證，教育部今（7）日提醒考生務必事前確認應試規定與所需文件。

教育部師藝司科長彭寶樹指出，今年術科測驗依不同類別與區域分批進行。音樂班方面，北區聯招於4月11日至13日舉行，中區與南區則於4月11日至12日辦理，另國立馬公高中與彰化縣成功高中同步於4月11日辦理獨立招生。舞蹈班測驗則集中於4月11日至12日，北區與南區同步舉行，馬公高中另於4月12日辦理獨招。

請繼續往下閱讀...

彭寶樹說明，美術班測驗時間較晚，包含北、中、南區及桃園區聯招，以及部分學校獨立招生，統一於4月18日舉行；戲劇班則由台北市立復興高中辦理獨招，時間為4月18日至19日。

測驗內容方面，各類別均有明確專業要求。音樂班需應試主修與副修樂器、樂理與基礎和聲、聽音寫譜及視譜演唱等5項測驗；舞蹈班則包括舞蹈即興、芭蕾、中華民族舞與現代舞；美術班測驗項目為彩繪創作與延伸、素描、水墨及書法；戲劇班則著重口語表達、專長表演與創意思維。

彭寶樹提醒，各區術科測驗細節及相關規定，將由各主委學校公告，考生應於考前主動查詢，避免因資訊不清影響應試權益。相關簡章亦已公布於藝術才能班線上報名系統，提供免費下載。

此外，教育部也提醒考生提前規劃交通與應試時間，並依各考場規定準備所需工具與證件，確保考試順利進行。各區主委學校聯絡資訊亦已整理公布，供考生與家長查詢。

彭寶樹強調，藝術才能班甄選入學為培育藝術專才的重要管道，透過嚴謹且多元的術科測驗，協助學生展現專長，進入適性發展的學習環境。隨著測驗即將展開，呼籲考生做好準備，以最佳狀態迎接挑戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法