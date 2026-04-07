為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    機票變貴！國籍航空今起調漲燃油附加費 長程線多付逾2200元

    2026/04/07 11:12 記者黃宜靜／台北報導
    因應中東戰火影響，國籍航空今天起，從台灣出發的國際航線客運燃油附加費調漲。（記者吳亮儀攝）

    因應中東戰火影響，國籍航空今天起，從台灣出發的國際航線客運燃油附加費調漲。（記者吳亮儀攝）

    因應中東戰火影響，國籍航空今天（7日）起，從台灣出發的國際航線客運燃油附加費調漲，短程航線將由每人17.5美元（約新台幣559元）調漲為45美元（約新台幣1439元），長程航線將由每人45.5美元（約新台幣1455元）調漲為117美元（約新台幣3740元）。

    機票花費除了座位本身，也包含稅金、燃油附加費等。而國籍航空的客運燃油附加費收取標準，會依據中油公告的航空燃油牌價變化調整，並報請民航局備查。依台灣中油4月公告航空燃油，平均一桶價格203.76美元，及基準油價每桶40美元。

    根據長榮航空公告，去年下半年客機燃油成本占營業支出比例31.66%，根據中油4月的油價公告來看，每運送一名長、短航線旅客，新增燃油成本支出分別為774.09美元、129.53美元，扣除奉准徵收的附加費後，公司自行吸收部分占新增燃油成本支出的85%、65%。

    中華航空公告，去年7至12月客機燃油成本占營業支出比例為25.4%，根據中油4月的油價公告，公司每運送一名長、短航線旅客，新增燃油成本支出分別為524.03美元與112.99美元。扣除奉准徵收的附加費後，公司自行吸收部份分佔新增燃油成本支出之77.67%與60.18%。

    星宇航空也公告，去年7至12月客機燃油成本佔營業成本比例為26.69%。依台灣中國石油公司4月公告航空燃油來看，公司每運送一名長、短程航線旅客，新增燃油成本支出分別為258.69美元、59.92美元。扣除奉准徵收的附加費後，公司自行吸收部份分別佔新增燃油成本支出的64%與42%。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播