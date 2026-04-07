機票變貴！國籍航空今起調漲燃油附加費 長程線多付逾2200元

因應中東戰火影響，國籍航空今天起，從台灣出發的國際航線客運燃油附加費調漲。（記者吳亮儀攝）

因應中東戰火影響，國籍航空今天（7日）起，從台灣出發的國際航線客運燃油附加費調漲，短程航線將由每人17.5美元（約新台幣559元）調漲為45美元（約新台幣1439元），長程航線將由每人45.5美元（約新台幣1455元）調漲為117美元（約新台幣3740元）。

機票花費除了座位本身，也包含稅金、燃油附加費等。而國籍航空的客運燃油附加費收取標準，會依據中油公告的航空燃油牌價變化調整，並報請民航局備查。依台灣中油4月公告航空燃油，平均一桶價格203.76美元，及基準油價每桶40美元。

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根據長榮航空公告，去年下半年客機燃油成本占營業支出比例31.66%，根據中油4月的油價公告來看，每運送一名長、短航線旅客，新增燃油成本支出分別為774.09美元、129.53美元，扣除奉准徵收的附加費後，公司自行吸收部分占新增燃油成本支出的85%、65%。

中華航空公告，去年7至12月客機燃油成本占營業支出比例為25.4%，根據中油4月的油價公告，公司每運送一名長、短航線旅客，新增燃油成本支出分別為524.03美元與112.99美元。扣除奉准徵收的附加費後，公司自行吸收部份分佔新增燃油成本支出之77.67%與60.18%。

星宇航空也公告，去年7至12月客機燃油成本佔營業成本比例為26.69%。依台灣中國石油公司4月公告航空燃油來看，公司每運送一名長、短程航線旅客，新增燃油成本支出分別為258.69美元、59.92美元。扣除奉准徵收的附加費後，公司自行吸收部份分別佔新增燃油成本支出的64%與42%。

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