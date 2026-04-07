台泥攜手「島內散步」 推漁電共生遊程「尋光記」

用漁電共生漁獲製造的料理。（圖由台泥嘉謙綠能提供）

為響應世界地球日，推廣農村永續旅遊，台泥嘉謙綠能公司攜手知名ESG旅遊品牌「島內散步」，4月於嘉義縣布袋鎮與義竹鄉推出漁電共生主題遊程「尋光記」，串聯智慧魚塭、廢棄校舍與菜脯產業，帶領民眾從「漁光漫步」到「老校饗宴」，看見綠色能源與農村風土共榮的新地景。

台泥嘉謙綠能董事長呂克甫表示，台泥透過導入智慧養殖技術與益生菌輔助，並招聘平均35歲的「科技魚青」投入。在「漁光漫步」行程，遊客將走入實際運轉中的漁電共生案場，瞭解低碳發電與鮮活水產如何和諧並行，守護環境永續。

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島內散步執行長邱翊表示，企業發展ESG的趨勢，已從環境（Environment）延伸至社會（Social），將發揮地方創生的經驗，協助台泥與社區夥伴共創遊程，將能源設施轉化為有溫度的農村故事。

遊程亮點是參訪曾是嘉南平原第1所廢校的正義國小，在地方創生能量挹注，荒廢校舍轉化為「三代共榮」的溫馨基地。團隊規劃「老校饗宴」，選用布袋在地當季食材，還有漁電共生案場新鮮漁獲鱸魚丸打造的產地餐桌。

遊程也深度串聯在地品牌「好呷覓」與「吉時從隆」，由返鄉青農帶路引領民眾走進菜脯庄，親手揉製「黑金老菜脯」。

台泥嘉謙綠能與島內散步團隊表示，遊程收取費用的40%直接回饋予在地社區發展協會，用於支持活化公共空間，支持高齡者綠色照顧計畫。

台泥嘉謙綠能強調，希望透過導入島內散步專業團隊的轉譯，讓更多來到嘉義布袋義竹的旅人，看見農村在數位時代下依然強韌的永續生機。

「尋光記」期待透過跨界合作提升嘉義農村能見度，帶動地方新經濟。

4月18日遊程為尋味老菜脯傳統記憶，4月25日遊程為探秘金果園酸甜記憶。

台泥嘉謙綠能與島內散步推出漁電共生遊程，瞭解漁電共生案場。（圖由台泥嘉謙綠能提供）

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