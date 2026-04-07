為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹縣愛家闖關活動抽好禮 4/9開放線上報名

    2026/04/07 11:08 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣家庭教育中心5月1日將舉辦「愛Fun行全家Easy Go-愛家闖關活動」，4月9日上午10時起開放網路報名，名額共500名。（資料照，由新竹縣政府提供）

    新竹縣家庭教育中心5月1日將舉辦「愛Fun行全家Easy Go-愛家闖關活動」，4月9日上午10時起開放網路報名，名額共500名。（資料照，由新竹縣政府提供）

    新竹縣家庭教育中心5月1日將在竹北國民運動中心4樓，舉辦「愛Fun行全家Easy Go-愛家闖關活動」，匯集13個機關單位共同設計兼具趣味與教育意義的愛家闖關活動，集滿13個關卡戳章即可兌換摸彩券，有機會抽到小家電等大獎，4月9日上午10時起開放網路報名，名額共500名。

    新竹縣家庭教育中心表示，聯合國自1994年起將每年5月15日訂定為「國際家庭日」，呼籲全球重視家庭的核心地位。近年AI技術突飛猛進，數位科技全面滲透家庭日常，家人雖同處一室，卻各自低頭於螢幕之間，面對面的真情互動日漸稀少；科技是雙面刃，家人間眼神的交會、相互的擁抱，才是任何科技都無法複製的人間溫暖。

    「愛Fun行全家Easy Go-愛家闖關活動」邀請衛生局、國稅局、警察局、社政單位以及各鄉鎮農會等單位共同設計兼具趣味與教育意義的愛家闖關活動，今年關卡亮點包括「健康香草茶包DIY」親近土地、「越南小斗笠彩繪」體驗多元文化、「親子共作彈力賽車」，以及「彈珠台遊戲」。同時也邀請哇哈哈劇團帶來精采演出。

    家庭教育中心表示，闖關活動的設計也融入「愛家515－家人無距離－眼耳口手心5到學習行動」，製造親子眼神交流、耳朵傾聽、讚美鼓勵、擁抱支持及關心包容的機會，在輕鬆玩樂中留下全家珍貴美好的回憶。

    邀請設籍、就業或居住新竹縣的家庭踴躍新竹縣家庭教育中心官網

    新竹縣家庭教育中心5月1日將舉辦「愛Fun行全家Easy Go-愛家闖關活動」，4月9日上午10時起開放網路報名，名額共500名。（資料照，由新竹縣政府提供）

    新竹縣家庭教育中心5月1日將舉辦「愛Fun行全家Easy Go-愛家闖關活動」，4月9日上午10時起開放網路報名，名額共500名。（資料照，由新竹縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播