台南仁德文賢路拓寬動土 地方疾呼國會快通過總預算

仁德區文賢路（保安路至依仁路）拓寬工程熱鬧動土。（記者吳俊鋒攝）

斥資12.65億元的台南仁德區文賢路拓寬二期工程，今天順利動土，但市長黃偉哲、立委陳亭妃都很憂心總預算被卡住，中央無法撥經費，衝擊基層重大建設，呼籲國會盡速通過，以利地方發展。

仁德文賢路拓寬二期將從保安路進行至依仁路，全長2.87公里，市府工務局成功向國土署爭取到生活圈道路系統經費，中央補助5.88億元，地方自籌6.77億元配合款，今天順利動土，預計2029年1月底完成。

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黃偉哲表示，文賢路拓寬能夠順利進行，幸好是工程去年決標，中央有經費可以挹注，如果當時耽擱，現在就沒錢補助，會讓進度受到嚴重延宕，主要是總預算還停在立法院。今年已過了4分之1，3.2兆的總預算只通過718億，中央無法挹注經費，在工程建設上只能「以緩濟急」，先進行有破切需要的，一些重大項目只能暫時延後。

黃偉哲指出，現在地方也沒錢代墊，而且若是先支付，到時候該工程款項又被立法院删除，市府豈不「啞口硩死囝」（台語），有苦難言；拜託立委諸公趕快通過總預算，福國利民。

陳亭妃也提到，自己擔任立委18年了，首度遇到無預算可審，連在委員會討論也沒辦法，中央難以撥補經費，如何為地方帶來發展。以文賢路拓寬二期為例，若中央不給工程經費，地方編列徵收配合款也沒用，更遑論送議會審查；台南沙崙的發展，對國家產業轉型、升級非常重要，必須先透過交通來帶動科技，相關規劃都已完成，但「巧婦難為無米之炊」，呼籲立法院趕快通過總預算。

市長黃偉哲拜託立法院盡快通過總預算。（記者吳俊鋒攝）

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