為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    全民運動署免費職工攀岩健身班今午線上報名 零基礎也能上手

    2026/04/07 10:56 記者廖雪茹／新竹報導
    「運動i台灣計畫—職工攀岩健身班」，今天（7日）中午12點開放線上報名。（圖擷取自新竹縣政府官網）

    「運動i台灣計畫—職工攀岩健身班」，今天（7日）中午12點開放線上報名。（圖擷取自新竹縣政府官網）

    美國好手Alex Honnold成功徒手攀登台北101大樓，帶動「運動攀登」話題熱潮。運動部全民運動署2026年「運動i台灣計畫—職工攀岩健身班」，今天（7日）中午12點開放線上報名，課程免費僅酌收保證金，且為新手設計，不需要攀岩經驗，預計招收20名，歡迎職場朋友們踴躍挑戰自我。

    「運動i台灣計畫—職工攀岩健身班」由新竹縣政府及新竹縣體育會主辦，承辦的新竹縣體育會攀岩委員會指出，今年配合運動部新政策，課程規格顯著提升，從4月11日持續至7月12日，固定於每週六、日晚間的19時至20時30分授課，12週、共計24次，總時數達36小時，讓學員能更紮實地掌握攀登技巧。地點位於竹北iClimb風城攀岩成功館，場館鄰近竹北遠百並備有專屬停車場，十分便利。

    新竹縣體育會攀岩委員會表示，課程規劃涵蓋基礎裝備使用、GriGri確保器操作、技巧訓練及大量路線練習，期協助職工建立規律運動習慣。值得一提的是，本年度課程特別包含1次免費「安檢卡」考試，學員通過考核後即可在特定場館自主攀登並為隊友確保，真正落實運動自主化。課程全程免費，學員需自備或租借個人裝備，為鼓勵學員持之以恆，報名時將酌收保證金，凡出席率達85%以上者將全額退還。

    攀岩自2020年列入奧運項目，國際賽制包含上攀、抱石及速度賽。該健身班將帶領學員深入體驗「抱石」與「上攀」2種截然不同的攀登樂趣，讓參與者充分領略這項極限運動的獨特魅力。

    報名資訊將公告於新竹縣體育會攀岩委員會官網及iClimb風城攀岩成功館粉絲團。諮詢管道：運動i台灣攀岩健身班官方Line（ID:@065aikdt）。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播