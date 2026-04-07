全民運動署免費職工攀岩健身班今午線上報名 零基礎也能上手

「運動i台灣計畫—職工攀岩健身班」，今天（7日）中午12點開放線上報名。（圖擷取自新竹縣政府官網）

美國好手Alex Honnold成功徒手攀登台北101大樓，帶動「運動攀登」話題熱潮。運動部全民運動署2026年「運動i台灣計畫—職工攀岩健身班」，今天（7日）中午12點開放線上報名，課程免費僅酌收保證金，且為新手設計，不需要攀岩經驗，預計招收20名，歡迎職場朋友們踴躍挑戰自我。

「運動i台灣計畫—職工攀岩健身班」由新竹縣政府及新竹縣體育會主辦，承辦的新竹縣體育會攀岩委員會指出，今年配合運動部新政策，課程規格顯著提升，從4月11日持續至7月12日，固定於每週六、日晚間的19時至20時30分授課，12週、共計24次，總時數達36小時，讓學員能更紮實地掌握攀登技巧。地點位於竹北iClimb風城攀岩成功館，場館鄰近竹北遠百並備有專屬停車場，十分便利。

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新竹縣體育會攀岩委員會表示，課程規劃涵蓋基礎裝備使用、GriGri確保器操作、技巧訓練及大量路線練習，期協助職工建立規律運動習慣。值得一提的是，本年度課程特別包含1次免費「安檢卡」考試，學員通過考核後即可在特定場館自主攀登並為隊友確保，真正落實運動自主化。課程全程免費，學員需自備或租借個人裝備，為鼓勵學員持之以恆，報名時將酌收保證金，凡出席率達85%以上者將全額退還。

攀岩自2020年列入奧運項目，國際賽制包含上攀、抱石及速度賽。該健身班將帶領學員深入體驗「抱石」與「上攀」2種截然不同的攀登樂趣，讓參與者充分領略這項極限運動的獨特魅力。

報名資訊將公告於新竹縣體育會攀岩委員會官網及iClimb風城攀岩成功館粉絲團。諮詢管道：運動i台灣攀岩健身班官方Line（ID:@065aikdt）。

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