搶救草鴞成功 沙崙農場開發案急踩煞車

南市政府撤回國土功能分區圖大會審議有關沙崙農場劃設為「城2-3」提案。（南市地政局提供）

台南市政府正式撤回原本規劃將沙崙農場劃設為「城鄉發展地區第2類之3」（簡稱城2-3）的議案。市府此舉主要是考量民間團體與環保組織對沙崙農場生態環境保護的高度關切，尤其是草鴞等保育類物種棲地議題，因此決定先行撤回，展現對公共意見與生態保育的重視。

沙崙農場一帶近年因鄰近沙崙智慧綠能科學城，未來發展備受關注，原本規劃劃設為「城2-3」，代表該區域被視為未來發展地區，未來可依程序辦理新訂或擴大都市計畫，進行整體開發。不過，在實際開發計畫尚未推動前，相關土地使用通常仍會比照「農業發展地區第2類（農2）」的規範管理。

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南市地政局強調，在地方環保團體與社會各界提出生態疑慮後，市府審慎評估後決定撤回此案，避免倉促決策，也希望透過更多討論與資料評估，找到兼顧產業發展與生態保育的平衡方案，並將於今（7）日內政部南市國土功能分區審查會議中正式表達此立場。

至於沙崙農場未來的國土功能定位，地政局表示，將待國科會相關計畫內容更明確後，再進一步進行整體評估與規劃，未來也會持續與中央部會、環保團體以及地方居民保持溝通，透過公開透明的討論機制，尋求符合永續發展的最佳方案。

市府強調，沙崙地區發展與生態環境同樣重要，未來在推動任何規劃前，都會審慎評估，兼顧產業需求、地方發展與自然環境保護。

1級保育類「草鴞」，就在沙崙農場。（擷自晁瑞光臉書）

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