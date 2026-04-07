今年才插旗信義區！ 新加坡頂級冰品紙托螢光增白劑超標

凌澐有限公司（The Ice Cream & Cookie Co.）自中國輸入的「紙托」檢出螢光增白劑。（圖為食藥署提供）

新加坡頂級冰品The Ice Cream & Cookie Co.概念店今年才剛插旗信義區，衛福部食藥署今日公布邊境查驗不合格品項，其中包括一批該業者自中國輸入的紙托，因檢出螢光增白劑，計5.8公斤在邊境退運或銷毀，食藥署也針對中國輸入的「中國紙板之盤碟杯及其他類似品」採取加強抽批至5月6日。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘說明，凌澐有限公司（The Ice Cream & Cookie Co.）自中國輸入的「紙托」檢出螢光增白劑，據「食品器具容器包裝衛生標準」，紙類與食品直接接觸面的部分，若為蠟或紙漿製品者應不得檢出螢光增白劑，因此案內5.8公斤商品需退運或銷毀。

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劉芳銘表示，該業者半年來首度違規，因此食藥署針對凌澐有限公司調整邊境查驗措施為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%，另紙托屬於「中國紙板之盤碟杯及其他類似品」。

此外，劉芳銘指出，中國同號列產品近半年已有3批違規，其中2批檢出螢光增白劑，1批蒸發殘渣不合格，因此食藥署針對中國同號列品項採取加強抽批，管制到今年5月6日。

劉芳銘說，今日公布違規品項中，另有一批由涅普頓有限公司自日本輸入的烏賊，檢出重金屬鎘每公斤2毫克，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於頭足類（不含內臟）限量為每公斤1毫克，這批日本的烏賊必須退運或銷毀。

對於業者過去違規情況，劉芳銘解釋，該業者過去半年累計2批不合格，食藥署針對涅普頓有限公司調整邊境查驗措施為逐批查驗，抽驗比例為100%。

劉芳銘提到，日本同號列品項過去半年累計3批不合格，不合格原因都是重金屬檢驗不合格，且其中2批都是由這次違規的業者輸入，故食藥署針對日本輸入的同號列品項目前維持一般抽批查驗措施。

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