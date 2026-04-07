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    首頁 > 生活

    連假強降雨導致蒜膜脫落出現開瓣 雲林農民嘆「恐怕血本無歸」

    2026/04/07 10:50 記者李文德／雲林報導
    清明連假強降雨關係，導致雲林蒜頭受損，至今仍有部分蒜球還躺在泥濘中。（記者李文德攝）

    清明連假強降雨關係，導致雲林蒜頭受損，至今仍有部分蒜球還躺在泥濘中。（記者李文德攝）

    雲林縣蒜頭正值採收期，但清明連假遇大雨，導致無法及時收成的蒜球泡在泥濘中。農民指出，蒜球泡在土中已逐漸出現腐爛現況。昨、今兩天民代邀請農糧署中區分署等相關單位啟動四方會勘。專家指出，大雨導致蒜膜脫落導致開瓣，僅能加工用。對此分署表示，農業部將召開專家會議，討論是否啟動天然災害救助。

    雲林縣蒜頭占全台9成，今年種植面積達5547公頃，近日已進入採收期，不過4月4日受鋒面影響，雲林縣下起強降雨，根據統計資料短短12小時，20鄉鎮市累積雨量逾50毫米，也讓不少蒜頭產地的農民頓感憂心。

    蒜農吳金錠表示，正要準備採收卻遭逢強降雨，導致他將近1公頃多的蒜田，泡在泥濘中，雖趕緊將蒜頭採收起來，仍有部分植株蒜梗已爛，無法拔出，粗估自家田園損失逾35％。

    蒜農黃昭同說，今年初無雨導致蒜頭結球不佳，蒜球普遍比往年小許多，3月時再逢薊馬、紅蜘蛛等病蟲害，現在又因為強降雨關係導致受損，以往每分地可以收2500台斤，如今每分地可能不到2000台斤，現在蒜頭受損嚴重，盤商不一定想收購，種越多賠越多，可謂「屋漏偏逢連夜雨」。

    近兩日立委劉建國、張嘉郡、丁學忠分別邀請農糧署中區分署長陳尚仁、台南農改場斗南分場長陳俊仁、雲林縣副縣長謝淑亞等人，前往褒忠、元長、四湖等產地會勘。

    陳俊仁指出，初判因降雨關係讓蒜球外膜脫落，導致出現開瓣情況，這些經過大雨沖刷的蒜球可能僅能加工用，因此可判斷為天然因素導致農損。

    劉建國表示，這次因大雨積水造成農損，符合天然災害認定方向，希望農業部趕緊啟動天然災害現金救助，全力保障蒜農的基本生計與權益；張嘉郡、丁學忠說，蒜農血本無歸，盼中央啟動天然災害現金救助，讓農民安心，也呼籲農民可與當地公所聯繫，儘速利用APP照相以利後續申請作業。

    陳尚仁表示，農業部針對此次農損密切注意，因此今天會召集相關單位召開「專家會議」，讓各單位據實反映災損情形，研擬是否啟動救助，如確定後會儘速向農民公告辦法。

    清明連假強降雨關係，導致雲林蒜頭受損，農民欲哭無淚。（記者李文德攝）

    清明連假強降雨關係，導致雲林蒜頭受損，農民欲哭無淚。（記者李文德攝）

    立委張嘉郡（右3）、丁學忠（右2）邀相關單位一同會勘。（記者李文德攝）

    立委張嘉郡（右3）、丁學忠（右2）邀相關單位一同會勘。（記者李文德攝）

    清明連假強降雨關係，導致雲林蒜頭受損，至今仍有部分蒜球還躺在泥濘中。（記者李文德攝）

    清明連假強降雨關係，導致雲林蒜頭受損，至今仍有部分蒜球還躺在泥濘中。（記者李文德攝）

    立委劉建國（左）、丁邀相關單位會勘，呼籲中央啟動天然災害救助。（圖由劉建國辦公室提供）

    立委劉建國（左）、丁邀相關單位會勘，呼籲中央啟動天然災害救助。（圖由劉建國辦公室提供）

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