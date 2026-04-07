淡海輕軌平日尖峰運量破1.9萬人次 加發5班拚增20％運能

新北市淡海輕軌平日運量相較通車初期已翻倍成長，每日近1萬9000人次搭乘，導致早尖峰時段運能吃緊。（記者羅國嘉攝）

新北市淡海輕軌平日運量相較通車初期已翻倍成長，每日近1萬9000人次搭乘，導致早尖峰時段運能吃緊。新北市議員陳偉杰多次反映，通勤族在月台苦等、班距過長的痛點，要求正視運能不足問題。對此，新北捷運公司承諾將加發上午尖峰5班次，並規劃重疊段班距縮短至4到5分鐘，預計提升該時段20％運能。

陳偉杰指出，長期接獲在地民眾與通勤族陳情，反映淡海輕軌班距過長，導致早晚尖峰時刻乘客在月台焦慮空等。他在議會多次質詢並正式提案，建議捷運局與捷運公司應針對運能不足規劃直達或跳站列車，避免交通工具便利性大打折扣。而此次增加班次是地方爭取的階段性成果，但僅是改善開端，未來會配合民眾搭乘習慣，針對早晚高峰進行滾動式調整。

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新北捷運公司表示，淡海輕軌2025年12月平日運量已逾1萬9000人次，與通車初期相比成長約1倍。考量上午尖峰需求最為顯著，公司規劃透過加發班次，從原先26班次調整為31班次，將重疊路段班距縮短為4至5分鐘，預計可提升尖峰小時運能達20％。期望藉由強化服務品質，能更有效將通勤旅次由私人運具轉移至輕軌，優化區域交通環境。

另外，針對淡海二期進度，新北捷運局指出，淡海輕軌二期修正計畫已於2025年11月21日第13次提報中央，對於中央審查意見，就河岸段與民宅距離及經費分攤等重點進行調整。河岸路段在兼顧堤防安全、人行空間及渡船航運不中斷前提下，將軌道調整至距民宅約9.5至11.5公尺，並保留2.5公尺遊憩與避車空間，以回應地方關切。

捷運局說，路線改採河岸方案，是因地方對原核定行經老街版本存有疑慮，經溝通後取得共識調整，屬不可抗力因素，相關經費將爭取依原核定比例由中央與地方共同分攤。全案預計於核定後5年內完工，全長約3.32公里、設6座車站，路線經台2乙線中正路、老街後段、於觀潮廣場轉入金色水岸至捷運淡水站，有助於淡水河畔觀光及低碳運輸發展。

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