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    首頁 > 生活

    台南閱讀教育再傳捷報 4校獲閱讀磐石學校全國第1

    2026/04/07 10:15 記者洪瑞琴／台南報導
    官田國小學生進行閱讀平台闖關。（南市教育局提供）

    官田國小學生進行閱讀平台闖關。（南市教育局提供）

    教育部公布115年度「閱讀磐石學校」評選結果，台南市共有4所學校獲獎，獲獎校數高居全國第1。國中組由鹽行國中、成功國中入選，國小組為官田國小與文和實小，各校多從在地文化與生活經驗出發，將閱讀融入課程與學習歷程。

    鹽行國中以「鹽究書香樂閱讀，行向國際展宏圖」為主題，從鹽行在地文化發展校本課程，如《鹽行挖蛙哇》、《鹽行群英傳》與《鹽行跨國趣》，結合生態踏查、走讀與主題閱讀，學生透過資料蒐集與成果發表，不僅深化閱讀理解，也培養跨文化視野與表達能力。

    成功國中以「成功學，愛閱讀 I READ」為核心理念，將閱讀視為學校發展的重要主軸，學校從圖書館活化、班級閱讀到跨域課程設計，逐步建立完整的閱讀推動架構，並透過社區踏查、議題探究與影像創作，讓閱讀成為帶動學習的重要力量。

    官田國小以「官田小蛙 IREAD－跨閱成長蛻變記」獲獎，將閱讀結合嘉南大圳、菱角產業與水圳生態，發展「悅讀官田」特色課程，學生透過圖書館、愛閱廊道與校園「幸福農場」等學習場域，從文本閱讀延伸到實地觀察與探究。

    文和實小以「文和閱讀心世界．三生三世悅閱UP」為主題，從關廟鳳梨、竹林生態與地方文化出發，建構「閱生活、閱生態、閱生命」課程，並結合混齡教學、永續議題與數位閱讀平台，引導學生透過閱讀理解環境與生活。

    「閱讀推手個人組」包括永仁高中國中部劉育志、和順國小黃于瑑及國立南科國際實驗高中國小部張雅婷3人，展現第一線教師推動閱讀教育的專業與熱忱。

    鹽行國中獲閱讀磐石學校。（南市教育局提供）

    鹽行國中獲閱讀磐石學校。（南市教育局提供）

    成功國中從班級閱讀到跨域課程設計，建立完整的閱讀推動架構。（南市教育局提供）

    成功國中從班級閱讀到跨域課程設計，建立完整的閱讀推動架構。（南市教育局提供）

    文和實小獲閱讀磐石學校。（南市教育局提供）

    文和實小獲閱讀磐石學校。（南市教育局提供）

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