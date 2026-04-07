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    首頁 > 生活

    4/11週六國際寵物日 免費試乘體驗友善狗狗公車

    2026/04/07 10:27 記者董冠怡／台北報導
    友善狗狗公車免費試乘體驗時刻表及行駛路線。（公運處提供）

    友善狗狗公車免費試乘體驗時刻表及行駛路線。（公運處提供）

    雨天上班好憂鬱？先來看週六「狗狗春遊趣」免費試乘體驗友善狗狗公車活動。台北市公共運輸處表示，4月11日為國際寵物日，今年「友善狗狗公車免費試乘體驗」串聯動物保護處活動與捷運「台北101／世貿站」接駁專車，同步加密信義區景勤狗活動區會場周邊友善狗狗公車路線。

    公運處表示，友善狗狗公車免費試乘體驗專車免費，有兩處乘車地點，其一可於捷運「台北101／世貿站」3號出口出站後，直行約50公尺，下午2點至4點半，每30分鐘1班，共6班；或於景勤狗活動區前方的信安街67巷上車，下午2點半至5點，每30分鐘1班，共6班。

    友善狗狗公車加開班次方面，11日下午1點至4點，207、1路公車各班次均規劃為友善狗狗公車，民眾和毛寶貝坐到「三興國小（臨江街觀光夜市）」站下車，即可步行前往活動會場，依照現行票價收費，毛小孩不用錢。

    公運處提醒，搭車時毛小孩無須裝籠，但不得佔用座位，且應全程繫妥牽繩，留置於腳邊妥善照護。詳細資訊可經大台北公車網站（https://ebus.gov.taipei/）、5284手機版網頁（pda.5284.com.tw）查詢即時動態。

    4月11日響應國際寵物日，加開友善狗狗公車班次。（公運處提供）

    4月11日響應國際寵物日，加開友善狗狗公車班次。（公運處提供）

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