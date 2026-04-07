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    首頁 > 生活

    和美全民館今營運第一課！停車場一下雨就積水 彰縣府回應了

    2026/04/07 10:38 記者劉曉欣／彰化報導
    和美全民館在試營運期間，停車場只要下雨就會積水。（賴清美提供）

    和美全民館在試營運期間，停車場只要下雨就會積水。（賴清美提供）

    彰化縣和美全民運動館今天（7日）正式營運，但在試營運期間就被縣議員賴清美發現停車場一下小雨就會積水，希望能夠儘速改善。縣府表示，停車場採用植草磚，工程仍在保固期間，將會請廠商到場了解以解除問題。

    賴清美指出，和美全民館在正式營運之前，試營運期間先推出全部免費體驗活動，也讓試營運一推出就轟動，也大受好評，但近來天候不穩定，只要一下起春雨，和美全民館的停車場就會積水，全新工程才剛完成，建築物又新又漂亮，停車場是個重要門面，不要讓五星級的運動場所出現缺點，應該要趕快改善。

    縣府指出，和美全民館停車場採用植草磚設計，將請廠商到場了解問題，會儘速處理與改善。

    和美全民館耗資3.68億元興建，內有室內游泳池、籃球場、羽球場、體適能中心、桌球館、韻律教室，以及戶外田徑場，開放時間為早上6點到晚間10點，游泳池全票100元，學生、兒童、陪同票與65歲以上長者及55歲以上原住民都是50元，並有公益時段提供給低收入戶、65歲以上長輩，55歲以上原住民，只要上午8點到10點，下午2點到4點，都是免費。

    和美全民館在試營運期間，停車場只要下雨就會積水。（賴清美提供）

    和美全民館在試營運期間，停車場只要下雨就會積水。（賴清美提供）

    彰化縣和美全民館4月7日起正式營運。（記者劉曉欣攝）

    彰化縣和美全民館4月7日起正式營運。（記者劉曉欣攝）

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