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    首頁 > 生活

    高雄春捲集體食物中毒 毒物專家顏宗海：沙門氏菌好發於蛋、肉

    2026/04/07 09:58 記者許麗娟／高雄報導
    長庚醫院毒物科醫師顏宗海指出，沙門氏桿菌主要好發在沒有完全煮熟的蛋製品與肉製品。（顏宗海提供）

    長庚醫院毒物科醫師顏宗海指出，沙門氏桿菌主要好發在沒有完全煮熟的蛋製品與肉製品。（顏宗海提供）

    高雄正義市場春捲造成140人食物中毒就醫，其中31人住院、10人急診待床、8人留觀中，並有12名患者檢出沙門氏菌，業者還刻意隱滿有蛋、肉2食材。長庚醫院毒物科醫師顏宗海指出，沙門氏桿菌是一種革蘭氏陰性細菌，主要好發在沒有完全煮熟的蛋製品與肉製品，民眾若誤食到有污染沙門氏桿菌的食物，就容易導致食物中毒。

    顏宗海進一步說明，沙門氏桿菌的潛伏期為6至72小時，食物中毒的症狀為急性腸胃炎，包括噁心、嘔吐、肚子痛、腹瀉、發燒；少部分抵抗力較弱者，如老人、嬰幼兒或有慢性急病患者，可能會有敗血症、菌血症及器官衰竭等嚴重的合併症。

    而該春捲業者第一時間僅告知衛生局人員春捲使用豆芽菜、高麗菜、紅蘿蔔、香腸、豆干、糖粉及花生粉，後經調查確認尚包含蛋品及肉絲，涉有刻意隱匿、規避妨礙調查情形，已影響疫調判斷完整性，依食品安全衛生管理法裁罰36萬元，加上涉有重大食安風險，再被裁罰108萬，累計共裁罰144萬元，並移送高雄地檢署偵辦。

    衛生局呼籲，選購潤餅、春捲等即食食品時，應注意業者作業環境衛生、食材保存及製作過程是否妥適，避免食用來源不明、久置常溫或未妥善保存之食品；如食用後出現腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐或發燒等疑似食品中毒症狀，應儘速就醫。若消費爭議無法協調處理，可向市府消費者服務中心撥打1950專線申訴尋求協助。

    正義場春捲攤因沙門氏菌污染，釀成140人食物中毒。（高雄衛生局提供）

    正義場春捲攤因沙門氏菌污染，釀成140人食物中毒。（高雄衛生局提供）

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