高雄春捲中毒12人驗出沙門氏菌 陳其邁下令加強散裝蛋溯源管理稽查

衛生局人員到正義市場春捲檢驗。（高市府提供）

高雄市苓雅區正義市場一家春捲攤，清明連假爆出大規模食物中毒案，截至6日已累計140人就醫，並有12人驗出沙門氏菌陽性；對此，市長陳其邁今（7日）於市政會議受訪強調，沙門氏菌存在於蛋製品，將加強散裝蛋的溯源管理與通路商稽查，確保市民健康。

陳其邁指出，本案目前有140人健康受到影響，市府通報系統4月4日就有民眾發病、就診；5日中午衛生局到市場發現攤商食品可能涉及中毒案件，要求停止營業，重罰140萬。

請繼續往下閱讀...

陳其邁強調，從患者檢體中，發現是沙門氏菌中毒，該菌種通常在4小時至48小時發病，會有發燒、嘔吐等消化道症狀，是屬於食品中毒常見的菌種。

他說，沙門氏菌存在於蛋製品，市府目前正清查中毒的沙門氏菌來源，5日也與檢察官一起發動搜索偵查、溯源追查，查出是那些感染源，或是哪家工廠或農產品所在地，以了解中毒真相。

陳其邁表示，這140名中毒民眾，有30人還在住院；針對整個食品安全稽查，市府會強化稽查蛋製品來源，如果不是水洗蛋，而是散落在不同小店家的散裝蛋，將加強溯源管理與通路商稽查，以確保市民的健康。

衛生局則說明，截至目前，高雄長庚已檢驗出12例沙門氏菌，還會再持續檢驗；食材抽檢與環境採檢方面，目前也正檢驗中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法