台灣重回非洲豬瘟非疫區 去年爆疫情的台中市長盧秀燕被問無表情沒說話

盧秀燕被問及台灣重回非洲豬瘟非疫區，面無表情無回應。（記者蘇孟娟攝）

台中梧棲養豬場去年10月爆發非洲豬瘟疫情，造成全國相關產業嚴重損失，所幸圍堵在單一案場，且1個月內達成清零目標，台灣昨（6日）獲世界動物衛生組織（ＷＯＡＨ）核可，恢復為非洲豬瘟非疫區，再次恢復亞洲唯一的口蹄疫、豬瘟、非洲豬瘟三大豬病非疫國，身為當事縣市，台中市長盧秀燕今被問及此事，十分低調，面無表情並無回應。

台中去年10月爆發非洲豬瘟疫情，相關疫調混亂，中央出手救援，直接進駐協助防疫疫調，所幸圍堵在單一案場，1個月內達成清零目標，我國在今年2月21日提交申請，昨獲世界動物衛生組織核可，恢復為非洲豬瘟非疫區，再次恢復亞洲唯一的口蹄疫、豬瘟、非洲豬瘟三大豬病非疫國。

請繼續往下閱讀...

台中市政府今連假後舉行市政會議，台中市議員江肇國指出，農業部宣布台灣重返非洲豬瘟的非疫國，「猜猜盧市長在市政會議上會不會收割一波？」，看看她在清零解封前就自誇市府「即時拆彈，化解危機」，甚至隻字未感謝中央進駐協助，「不知道會吹牛吹到什麼程度？」。

不過，盧秀燕今態度十分低調，面對台灣終重返非洲豬瘟非疫區國提問後，面無表情，沒有回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法