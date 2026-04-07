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    首頁 > 生活

    部落廚藝秀＋山茶茶席魅力登場 高屏「食而識山」4月11日開吃

    2026/04/07 09:51 記者蘇福男／高雄報導
    「2026年高屏部落遊。食而識山」品牌活動，將部落與土地共生的飲食文化帶入都會場域。（茂管處提供）

    「2026年高屏部落遊。食而識山」品牌活動，將部落與土地共生的飲食文化帶入都會場域。（茂管處提供）

    高屏部落飲食文化豐富多元，觀光署茂林國家風景區管理處（簡稱茂管處）4月11、12日將在高雄新濱町海洋廚房舉辦「2026年高屏部落遊。食而識山」品牌活動，以「食」為主軸，將部落與土地共生的飲食文化帶入都會，透過味覺體驗引領民眾未來親身走訪部落，深度體驗原鄉風土魅力。

    活動首日（11日）由經典遊程「部落廚藝學校體驗」揭開序幕，「魯凱大廚來上菜」料理秀率先登場，邀集神山部落「SAMA 餐廳」、霧台部落「紅蝦花之家」、大武部落「小山巷四號」及好茶部落「法法樣 VaVaYan」等4家部落人氣餐廳共襄盛舉，現場除展示精湛廚藝及限量料理販售，並結合「魯凱美食文化小學堂」呈現部落廚藝學校的文化內涵，吸引民眾未來深入部落體驗完整遊程。

    12日由茂林國家風景區著名的「山之道！品味部落野趣茶席」接力登場，邀集屢獲佳績的台灣原生山茶品牌，包括「拿普原生茶有機茶園」、「哈娜谷原生野山茶園」、「六龜山茶故事館」和「燿興原生山茶咖啡工坊」等指標性業者，帶領民眾在海風相伴下體驗部落獨特的品茗美學。

    另「高屏食當地體驗」同步推出手沖咖啡、洗愛玉、可可茶DIY及部落水果調酒等多元體驗，由職人現場指導，展現原鄉飲食文化的豐富面貌，同步登場的「高屏部落遊」年度成果市集，匯集來自高雄茂林、桃源、六龜、屏東霧台、瑪家、三地門、泰武等地22家精選品牌業者，展售文創工藝、原民美食及特色甜點。

    現場並特別規劃「十年有成輔導展示區」，呈現歷年潛力部落與經典業者的轉型歷程，讓民眾在選購部落好物的同時，也能深刻體會族人與返鄉青年多年來耕耘產業的動人成果。

    茂管處表示、「魯凱美食文化小學堂」、「野趣茶席」及「食當地體驗」等活動採事先付費報名制，更多報名資訊請至臉書粉絲專頁搜尋「Fun心遊茂林」及「高屏部落遊」。

    高屏部落飲食文化豐富多元，「高屏部落遊。食而識山」活動透過味覺體驗，引領民眾未來親身走訪部落，深度體驗原鄉風土魅力。（茂管處提供）

    高屏部落飲食文化豐富多元，「高屏部落遊。食而識山」活動透過味覺體驗，引領民眾未來親身走訪部落，深度體驗原鄉風土魅力。（茂管處提供）

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