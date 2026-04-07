春雨滋潤！大阿里山茶園重現生機 4月底開採春茶

春雨滋潤下，4月底、5月初可以採收春茶。（資料照）

以生產優質高山茶聞名的嘉義縣大阿里山茶區，因旱象嚴重，即使設有灌溉系統的茶園也由於水源枯竭，無法全面噴灌，茶農只能「撐一天算一天」。4月4日總算帶來較明顯的雨勢，對茶樹生長助益很多，茶農表示，雖然時間晚了一些，但總算下雨了，預計月底可以開始採收春茶。

嘉義地區4月4日普降甘霖，6日也下了一些，截至今天為止，根據中央氣象署統計，各測站以阿里山鄉的二萬坪100毫米最高，其次是阿里山測站77毫米，海區的東石以71.5毫米排名第三。主要產茶區的降雨量大致為梅山鄉大巃頂62.5毫米、碧湖48毫米、瑞里40.5毫米、竹崎鄉獨立山56.5毫米、奮起湖53.5毫米、石棹51.5毫米、番路鄉龍美37.5毫米。

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嘉義氣象站表示，受到鋒面滯留影響，嘉義地區的天候仍不穩定，今、明兩天有降雨的機會。

茶農、竹崎鄉中和村長洪銀盛指出，這波春雨降雨量雖不如預期，但可以幫助茶樹長出新芽，尤其是沒有灌溉系統的茶園，不過因為不管高中低海拔的茶園同時受到春雨滋潤，屆時春茶採收期大致都會落在4月底5月初，也就是時間撞在一起，茶園又得為找採茶工傷腦筋。

之前久旱不雨，有些茶樹枯黃。（資料照）

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