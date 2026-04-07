為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    春雨滋潤！大阿里山茶園重現生機 4月底開採春茶

    2026/04/07 10:01 記者蔡宗勳／嘉義報導
    春雨滋潤下，4月底、5月初可以採收春茶。（資料照）

    春雨滋潤下，4月底、5月初可以採收春茶。（資料照）

    以生產優質高山茶聞名的嘉義縣大阿里山茶區，因旱象嚴重，即使設有灌溉系統的茶園也由於水源枯竭，無法全面噴灌，茶農只能「撐一天算一天」。4月4日總算帶來較明顯的雨勢，對茶樹生長助益很多，茶農表示，雖然時間晚了一些，但總算下雨了，預計月底可以開始採收春茶。

    嘉義地區4月4日普降甘霖，6日也下了一些，截至今天為止，根據中央氣象署統計，各測站以阿里山鄉的二萬坪100毫米最高，其次是阿里山測站77毫米，海區的東石以71.5毫米排名第三。主要產茶區的降雨量大致為梅山鄉大巃頂62.5毫米、碧湖48毫米、瑞里40.5毫米、竹崎鄉獨立山56.5毫米、奮起湖53.5毫米、石棹51.5毫米、番路鄉龍美37.5毫米。

    嘉義氣象站表示，受到鋒面滯留影響，嘉義地區的天候仍不穩定，今、明兩天有降雨的機會。

    茶農、竹崎鄉中和村長洪銀盛指出，這波春雨降雨量雖不如預期，但可以幫助茶樹長出新芽，尤其是沒有灌溉系統的茶園，不過因為不管高中低海拔的茶園同時受到春雨滋潤，屆時春茶採收期大致都會落在4月底5月初，也就是時間撞在一起，茶園又得為找採茶工傷腦筋。

    之前久旱不雨，有些茶樹枯黃。（資料照）

    之前久旱不雨，有些茶樹枯黃。（資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播