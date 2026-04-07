塑膠袋之亂！花蓮檢調聯合稽查 防止囤積炒作塑膠製品

花蓮地檢署發動「查緝民生犯罪聯繫平台」第二波擴大實地聯合稽查，會同法務部調查局花蓮縣調查站、花蓮縣政府等單位聯合稽查。（花蓮縣政府提供）

中東戰火導致石油業原料供應問題，針對近日傳出塑膠袋漲價、囤貨狀況，花蓮地檢署發動「查緝民生犯罪聯繫平台」第二波擴大實地聯合稽查，會同法務部調查局花蓮縣調查站、花蓮縣政府等單位，針對轄區指標性通路與製造源頭展開稽查，目前花蓮轄區內大部分塑膠製品貨源尚屬充足，大型賣場零售管道暢通，生產端亦維持正常運作。

花蓮地檢署指出，主任檢察官張家維會同法務部調查局花蓮縣調查站、東部地區機動工作站、花蓮縣警察局、花蓮縣政府消保官、觀光處、政風處等單位，針對轄區指標性通路與製造源頭展開稽查。稽查行動採取「溯源查核與終端防堵」雙管齊下策略，鎖定塑膠袋、保鮮膜等民生塑膠製品，除查核賣場價格是否異常波動，也深入倉儲端了解進貨來源、庫存狀況及銷售趨勢。

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稽查小組實地突擊大型量販店及塑膠製品工廠，嚴密審視業者之原物料進貨單據、倉儲實際庫存量及終端銷售價格，重點檢核塑膠袋、保鮮膜等民生包材是否出現「有貨不賣」、「刻意限量」或「無端暴漲」等異常情事。花檢指出，稽查結果顯示，目前花蓮轄區內大部分塑膠製品貨源尚屬充足，大型賣場零售管道暢通，生產端亦維持正常運作。

民眾若發現任何囤積居奇、散布市場不實謠言或異常漲價等情事，請撥打「打擊民生犯罪專線」0800-007007或全國消費者服務專線1950，一起維護公平交易環境。檢察長陳舒怡強調，業者切勿心存僥倖，企圖利用近期國際原物料波動之預期心理，於上下游產業鏈中從事異常收購或囤貨炒作。若經查獲任何擾亂民生經濟秩序之不法行為，必將發動偵查，從嚴、從速追訴，絕不寬貸。

花蓮地檢署發動「查緝民生犯罪聯繫平台」第二波擴大實地聯合稽查，會同法務部調查局花蓮縣調查站、花蓮縣政府等單位聯合稽查。（花蓮縣政府提供）

花蓮地檢署發動「查緝民生犯罪聯繫平台」第二波擴大實地聯合稽查，會同法務部調查局花蓮縣調查站、花蓮縣政府等單位聯合稽查。（花蓮地檢署提供）

花蓮地檢署發動「查緝民生犯罪聯繫平台」第二波擴大實地聯合稽查，會同法務部調查局花蓮縣調查站、花蓮縣政府等單位聯合稽查。（花蓮地檢署提供）

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