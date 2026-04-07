跑山獸協尋失蹤山友「收費」竟挨批 雪羊：要人無償做善事才可恥

捷克籍登山名人「跑山獸」羅培德（見圖）最近上傳一段影片，講述協尋登山失聯男子47天後尋獲遺體，事後卻被質疑要收費，引起網友熱烈討論。（資料照）

捷克籍登山名人「跑山獸」羅培德（Petr Novotny）在協尋47天後尋獲登山失聯男子遺體，事後卻被質疑「要收費」，甚至挨批是「賞金獵人」。對此資深登山客兼山岳作家「雪羊」發文批評，山難收費天經地義，強調談錢並不可恥，可恥的是「要求一個父親無償出門做善事，事成後不准他收錢、也不准從別的管道得到報酬」。

來自捷克的登山好手Petr最近發佈新影片，內容是去年一名山友在谷關區域登山失蹤47天被找到的搜救紀錄，結果林姓搜救教官在臉書發布拒絕「賞金獵人」與「越俎代庖」的亂象，引發社群議論。

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「雪羊」在臉書發文指出，近日跑山獸的協尋影片被人拿來影射偽善，但在他看來，跑山獸在山搜這塊的善舉是不用被懷疑的。

「雪羊」說明，首先，一樣米養百樣人，從山難事主黃先生的好友、串起整個事件的蔡小姐的自述，就可以發現這起山難的家屬並非一般人想像那般積極求助，因此是由她先主動聯繫Petr，然後串連起家屬與Petr間的聯繫。

「雪羊」表示，Petr聯繫家屬之前，只因為發現黃先生也是個愛山之人，就已經自己去勘查了數趟，發現真的不好找之後，才打算將「工作性質」加入搜索之中，提出了酬勞的請求。而且不是以日計費，是「找到」才有，還是「心意」價。

「雪羊」強調，山搜又不一定能找到，如果沒找到「時間成本」會全部沉沒，光這點就已經是極大的善意了。

「雪羊」坦言，「對一個父親而言，最貴的東西叫做時間，而Petr有兩個女兒」，他在小孩出生之後體會很深，他幾乎不再做需要消耗大量時間卻無法為家庭帶來經濟收益的事，有孩子之後，所謂的善或公益，需要在不消耗他時間的前提下執行，這也是為什麼他一直在幫忙宣傳山盟公益協會（Taiwan Mountain Welfare Association，TMWA）的各種資訊，或者參與會議，因為這是現階段他所能做到最平衡的「好事」。

「雪羊」強調，山搜卻是一個消耗巨量時間又危險的工作，光是願意以「找到才收」的前提收費，冒著受傷與犧牲家庭時間的前提上山搜索，就已經非常了不起了。當然，他認為長期扛下Petr不在家時要一打二責任、還要擔心其安危的老婆也很了不起。

「雪羊」直言，「收費看心意」、「找到才會收取」，那當然不可能有任何契約，遇到消極的家屬更有可能被事後反悔（此案有給，這邊指的是無契約的極大風險），但他從未看過Petr本人對此表示過什麼。今天遇到這種惡意曲解抹黑，他以一個父親的身份為Petr抱不平，也譴責這樣的行為。

「雪羊」表示，他支持Petr未來的山難搜索都明碼標價、與家屬簽訂契約再執行。他已經看過太多失蹤懸案的留言區，有太多太多人都在喊著要家屬找跑山獸幫忙，又想到Petr對收費的佛系態度，每次都覺得十分揪心，有多少人能在求助的同時想到，一位父親的寶貴時間，為什麼不能明碼標價來助人，甚至會被要求得無償做善事呢？

「雪羊」指出，他相信以Petr的個性，就算未來搜救服務真的契約化，Petr也會在確定要接案之前自己先跑一圈評估，如果在那圈就找到，大概也不會跟家屬簽約會收費，畢竟也沒花太多時間成本，就像黑鷹直升機拿就實戰當一種訓練方式一樣。這是他所能想到最好的公益與家庭的平衡了。

「雪羊」重申，山難收費天經地義，國家沒收只是因為稅金還足夠支持人道精神。他也強調，「談錢並不可恥，可恥的是要求一個父親無償出門做善事，事成後不准他收錢、也不准從別的管道得到報酬」。

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