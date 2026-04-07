好消息！集水區連4天下雨 鯉魚潭水庫1天又增275萬噸

鯉魚潭水庫集水區連4天共降下241公厘雨量，讓水庫蓄水持續增加，1天又增加275萬噸，今天上午7點蓄水達4075萬噸。（圖由鯉魚潭水庫管理中心提供）

台灣中部今年春雨偏少，造成中部鯉魚潭、德基等水庫蓄水量，明顯比去年同期低，其中鯉魚潭水庫因台中用水量大，蓄水率更是跌破3成持續下探，所幸此波鋒面帶來降雨，昨天集水區又降下32.3公厘雨量，已經是連4天降雨，加上集水區持續進水下，1天蓄水又增加275萬噸，今天上午7點，蓄水率達35.2%，蓄水量也回升到4075萬噸。

去年底至今，中部雨量明顯偏少，造成中部水庫蓄水偏低，其中供應苗栗、台中、彰化民生、農業用水的鯉魚潭水庫，4月3日時蓄水率只剩25.95%，蓄水量3005萬噸，所幸此波鋒面帶來降雨，讓水庫止跌回升。

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此波降雨，4月3日在集水區降下20.1公厘雨量，4月4日更是猛灌184.3公厘，4月5日又降下4.3公厘，昨天持續降下32.3公厘雨量，4天共降下241公厘，讓水庫蓄水持續增加，在集水區持續進水下，蓄水1天又增加275萬噸，今天上午7點，蓄水率回升到35.2%，蓄水量達4075萬噸，為水情帶來好消息。

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