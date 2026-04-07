三峽鱘龍魚農場轉型觀光基地 智慧養殖結合食魚教育吸客

美味的鱘龍魚料理。（千戶傳奇生態農場提供）

隱身新北市三峽山區的「千戶傳奇生態農場」，擁有優質水質條件與現代化循環水養殖技術，培育出具產銷履歷認證的高品質鱘龍魚。農場在新北市漁業及漁港事業管理處輔導下，不僅落實智慧養殖與永續經營，更結合生態導覽與DIY食魚教育，轉型為兼具美食與知識的觀光基地。民眾走訪三峽，除了能品嚐富含膠原蛋白的「水中活化石」料理，更能親身體驗從產地到餐桌的漁業魅力。

漁業處指出，一般成年鱘龍魚可長到1至3公尺，且壽命可達20年以上，對生長環境要求極高，素有「水中活化石」之稱。「千戶傳奇生態農場」鄰近三峽多條溪流，擁有優質水質條件。在市府輔導下，農場引進循環水養殖系統，嚴格控管水溫與水質，不僅提升養殖效率，更大幅節省淡水資源，實踐永續經營。透過長期累積的專業繁殖技術，農場培育出的鱘龍魚肉質Q彈，具備高蛋白、低脂肪與豐富膠原蛋白等特性。

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此外，鱘龍魚具備「全魚利用」價值，除了肥美魚肉，其軟骨與魚筋更可製成魚膠凍飲，深受老饕喜愛。農場更取得產銷履歷標章認證，確保漁產品安全且安心。

漁業處表示，農場不僅提供鮮美料理，更積極推動觀光轉型。民眾可透過預約參訪認識鱘龍魚生態及養殖產業，並參與鱘龍魚排DIY課程，親手體驗魚排醃漬過程。這種從產地到餐桌的深度體驗，讓大小朋友在旅遊中深化食魚教育，感受在地漁業特色。

漁業處說，「千戶傳奇」成功結合生態與觀光，不僅提升漁產品附加價值，也展現智慧養殖與永續經營的成果。市府誠摯邀請民眾利用假期走訪三峽，認識在地漁業並品嚐美味料理。相關活動與參訪資訊，可至生態農場官網查詢。

鱘龍魚排DIY醃製課程。（千戶傳奇生態農場提供）

鱘龍魚膠原蛋白凍飲。（千戶傳奇生態農場提供）

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