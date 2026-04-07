為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    三峽鱘龍魚農場轉型觀光基地 智慧養殖結合食魚教育吸客

    2026/04/07 09:11 記者羅國嘉／新北報導
    美味的鱘龍魚料理。（千戶傳奇生態農場提供）

    美味的鱘龍魚料理。（千戶傳奇生態農場提供）

    隱身新北市三峽山區的「千戶傳奇生態農場」，擁有優質水質條件與現代化循環水養殖技術，培育出具產銷履歷認證的高品質鱘龍魚。農場在新北市漁業及漁港事業管理處輔導下，不僅落實智慧養殖與永續經營，更結合生態導覽與DIY食魚教育，轉型為兼具美食與知識的觀光基地。民眾走訪三峽，除了能品嚐富含膠原蛋白的「水中活化石」料理，更能親身體驗從產地到餐桌的漁業魅力。

    漁業處指出，一般成年鱘龍魚可長到1至3公尺，且壽命可達20年以上，對生長環境要求極高，素有「水中活化石」之稱。「千戶傳奇生態農場」鄰近三峽多條溪流，擁有優質水質條件。在市府輔導下，農場引進循環水養殖系統，嚴格控管水溫與水質，不僅提升養殖效率，更大幅節省淡水資源，實踐永續經營。透過長期累積的專業繁殖技術，農場培育出的鱘龍魚肉質Q彈，具備高蛋白、低脂肪與豐富膠原蛋白等特性。

    此外，鱘龍魚具備「全魚利用」價值，除了肥美魚肉，其軟骨與魚筋更可製成魚膠凍飲，深受老饕喜愛。農場更取得產銷履歷標章認證，確保漁產品安全且安心。

    漁業處表示，農場不僅提供鮮美料理，更積極推動觀光轉型。民眾可透過預約參訪認識鱘龍魚生態及養殖產業，並參與鱘龍魚排DIY課程，親手體驗魚排醃漬過程。這種從產地到餐桌的深度體驗，讓大小朋友在旅遊中深化食魚教育，感受在地漁業特色。

    漁業處說，「千戶傳奇」成功結合生態與觀光，不僅提升漁產品附加價值，也展現智慧養殖與永續經營的成果。市府誠摯邀請民眾利用假期走訪三峽，認識在地漁業並品嚐美味料理。相關活動與參訪資訊，可至生態農場官網查詢。

    鱘龍魚排DIY醃製課程。（千戶傳奇生態農場提供）

    鱘龍魚排DIY醃製課程。（千戶傳奇生態農場提供）

    鱘龍魚膠原蛋白凍飲。（千戶傳奇生態農場提供）

    鱘龍魚膠原蛋白凍飲。（千戶傳奇生態農場提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播