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    首頁 > 生活

    高雄那瑪夏賞螢季至4月30日 賞15種螢火蟲、吃水蜜桃

    2026/04/07 09:01 記者陳文嬋／專題報導
    那瑪夏水蜜桃甜蜜好滋味。（市府提供）

    那瑪夏水蜜桃甜蜜好滋味。（市府提供）

    高雄市那瑪夏賞螢季登場，多達15種螢火蟲，農業局推動休閒農業發展，邀請民眾走進民生休閒農業區，漫步5條賞螢步道，欣賞螢火蟲盛況，品嘗水蜜桃甜蜜好滋味，感受原鄉魅力。

    農業局輔導那瑪夏區民生休閒農業區，結合農業生產、生態資源與原住民文化，提供優質生態旅遊體驗，也帶動地方產業與部落經濟發展。

    賞螢季持續至4月30日，那瑪夏區好山好水，孕育黑翅螢、大端黑螢等多達15種螢火蟲，是台灣重要賞螢地點，推出南沙魯、舊民權、拉比尼亞、達卡努瓦及發拉斯等5條賞螢步道。

    正值4至6月水蜜桃盛產期，因高海拔及日夜溫差大，造就果實香甜多汁、品質優良，農業局表示，遊客可於賞螢之餘，品嚐當季鮮果，或參與採果體驗，感受在地農業魅力。

    那瑪夏賞螢季每周六、日下午5點至晚上9點，提供4條免費接駁服務，除了夜間賞螢外，白天也推出多元活動，包括原住民樂團與歌手演出，還有大型裝置藝術，可供民眾拍照留念，展現布農族及卡那卡那富族文化特色。

    農業局提醒遊客山區停車空間有限，建議多利用大眾運輸或報名自高鐵左營站出發賞螢遊程，提升旅遊便利性。

    那瑪夏區好山好水，孕育黑翅螢、大端黑螢等多達15種螢火蟲。（市府提供）

    那瑪夏區好山好水，孕育黑翅螢、大端黑螢等多達15種螢火蟲。（市府提供）

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