府城最美春天步道 竹溪水岸一年一度春日花季盛開

台南竹溪水岸洋紅風鈴木盛開，打造最美春日景點。（記者洪瑞琴攝）

每年3月底至4月初、清明時節前後，南市健康路旁的竹溪水岸迎來一年一度的春日花季。近日溪畔洋紅風鈴木已進入盛開期，整排樹木「爆花了」，枝頭滿布淡粉紅色花朵，浪漫景致吸引不少民眾前來賞花拍照，也被譽為「府城最美春天步道」。

沿著水岸步道漫步，洋紅風鈴木形成一條夢幻花廊，花朵密集綻放，微風吹拂時花瓣隨風飄落，宛如粉紅花雨灑落溪岸。搭配周邊綠意與潺潺溪水，讓人彷彿置身城市中的春日秘境，近期也成為不少民眾與攝影愛好者打卡的熱門景點。

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除了洋紅風鈴木大爆花外，溪畔周邊花卉也接力綻放，呈現豐富春日色彩，部分區域還能見到鮮紅熱烈的火焰花與嫩綠葉片交織，形成鮮明對比。此外，被稱為「泰國櫻花」的花旗木也陸續綻放，粉紅花串垂掛枝頭，與風鈴木花景相互呼應。

不少民眾表示，每到清明前後，竹溪水岸就像被春天染上顏色，粉紅、金黃與火紅花朵交織綻放。短短一段水岸步道便能欣賞多種花卉接力盛開，也讓這裡成為台南春季最迷人的賞花景點之一。

洋紅風鈴木飄花形成一條夢幻步道。（記者洪瑞琴攝）

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