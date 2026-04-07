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    首頁 > 生活

    嘉義以北雷雨警戒！影響範圍曝 天氣風險：局部恐「逼近豪雨」

    2026/04/07 11:13 即時新聞／綜合報導
    天氣風險指出，今天中部以北、東北部要注意雷雨帶來的較大雨勢及強陣風，有短時強降雨發生機會。（資料照）

    天氣風險指出，今天中部以北、東北部要注意雷雨帶來的較大雨勢及強陣風，有短時強降雨發生機會。（資料照）

    中央氣象署預報，今天（7日）北部及東北部天氣稍轉涼；北部有陣雨或局部雷雨，並有局部大雨發生的機率。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，今天鋒面通過台灣，應注意陣雨或雷雨；週四（9日）至下週各地轉晴時多雲，各地高溫皆可達30度左右，「有夏天的感覺」。

    天氣風險分析師薛皓天今天上午在臉書貼文中表示，預估今天嘉義以北、東部及各地山區為陰陣雨或雷雨天氣，其中，中部以北、東北部要注意雷雨所帶來的較大雨勢及強陣風，有短時強降雨發生機會，單日雨量可達大雨等級，局部有接近豪雨機會；南部地區陰或多雲局部有短暫陣雨。

    今天氣溫方面，北部、東北部高溫約22至25度；苗栗以南及台東高溫約27至30度，南部內陸地區局部仍有30度以上高溫機會。

    薛皓天說，明天（8日）迎風面東北部及東部大致為陰或多雲有短暫陣雨天氣，中部以南為多雲天氣，午後北部、東部及山區局部偶有短暫陣雨發生。氣溫方面，各地高溫回升，北部、東部高溫約25至28度，苗栗以南及花東高溫約28至30度，南部內陸地區局部有30度以上高溫機會。

    薛皓天指出，週四起至下週二（14日）預估各地皆可維持晴時多雲天氣，午後局部有短暫陣雨。氣溫方面，預估各地高溫皆可達30度左右，整體感受較熱，有夏天的感覺，其中，中部以南及台東局部有35度高溫機會，北部預估也有較高氣溫。此外，夜間清晨各地有10至15度溫差機會。

    薛皓天表示，下週三（15日）北部、東部轉陰時多雲有短暫陣雨天氣，中部以南為多雲到晴。氣溫方面，中北部、東部高溫約24至27度，中部以南高溫約27至30度，南部內陸地區持續有30度以上高溫機會，夜間清晨中部以南日夜溫差仍大。

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