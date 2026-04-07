車主注意了！4月繳牌照稅 3萬元以下可超商印單、收銀檯繳

4月1日到30日開徵汽、機車使用牌照稅，彰化縣地方稅務局請車主儘早繳納，以免逾期忘了繳稅，一樣得補稅還會被收滯納金、被罰錢。（圖由縣府提供）

記得繳！每年4月開徵的汽、機車使用牌照稅已進入繳納期，彰化縣地方稅務局提醒車主，今年度（115年）使用牌照稅繳納期限從4月1日到30日止，目前開徵中，民眾收到繳款書後儘早在期限內繳納，避免拖延忘了繳，一開始會被加收滯納金，之後還可能被罰錢、移送強制執行，負擔加重。

彰化縣地方稅務局表示，今年3月23日已經寄發使用牌照稅繳款書，稅額在3萬元以下，民眾可直接前往7-11、全家、萊爾富、OK等便利商店繳納，只要在店內多媒體機輸入車號及身分證字號或統一編號，列印繳費單後到櫃檯付款即可，快速又方便。

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除超商繳納外，也可利用ATM轉帳、行動支付、電子支付帳戶、電話語音轉帳、信用卡，或掃描繳款書上的QR Code，連線至網路繳稅服務網站線上完成繳稅。

稅務局提醒，使用牌照稅若未依期限繳納，會先被加收滯納金，每超過3天加收1%，最高可達10%；逾期超過30天，還可能被移送強制執行。即使不會立即註銷車牌或扣車，但車輛若在路邊被查獲稅款未繳，將被連續開罰，最高可處原稅額1倍罰鍰，得不償失。

由於車輛牌照稅根據車型、排氣量或馬力按天計算，如果車子壞了不能開，或是打算長期不使用，民眾一定要到監理站辦理「停駛」或「報廢」，稅才不會繼續算。要是已經繳完一整年的稅，也能拿著監理站的登記書到稅捐處，退回剩下沒用到的稅金。

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