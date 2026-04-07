苗栗暴雨致災 縣府放寬受災門檻每戶最高2萬救助金

苗栗縣4日降下豪大雨，造成不少民宅淹水。（圖由後龍鎮公所提供）

受鋒面影響，苗栗縣4日降下豪大雨，造成不少民宅淹水，縣府與地方公所除持續協助清理恢復，並拍板調整淹水救助與慰問機制，並從寬認定、加速辦理，最高每戶2萬元救助金。

縣府表示，考量部分住戶雖未達現行法定50公分救助門檻，仍實際受到淹水影響，縣長鍾東錦特別指示比照過往專案方式，提供淹水20至50公分住戶每戶5000元慰問金；淹水50至100公分者，每戶發給1萬元救助金；另考量淹水超過100公分之住戶復原期較長、生活衝擊更大，則發給每戶2萬元救助金，支持受災家庭。

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縣府指出，此案採「公所初審、造冊撥付」方式辦理，由各鄉鎮市公所就近受理及查報，縣府將依審核結果儘速撥付慰問金及救助金，簡化流程、加快速度，讓協助能及時到位。

此外，暴雨過後，不少道路也覆滿泥漿，影響通行，苗栗縣消防局也結合義消人員投入清理作業，以利儘速恢復交通與市容。

鍾東錦強調，面對突發災害，縣府責無旁貸，會與各鄉鎮市公所攜手合作，站在民眾身邊，提供即時且有感的支持，陪伴受災鄉親儘速恢復正常生活。

暴雨過後，縣長鍾東錦勘災。（圖由縣府提供）

暴雨過後，道路覆滿泥漿，苗栗縣消防局結合義消人員投入清理作業。（圖由消防局提供）

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