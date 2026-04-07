減塑資源循環 嘉市設29處「二手袋循環箱」站點

減塑資源循環 嘉市設29處「二手袋循環箱」站點2026/04/07 08:33 記者丁偉杰／嘉義報導
嘉市環保局攜手公部門、社區與商家，目前設置29處「二手袋循環箱」站點。（嘉市政府提供）
為推動減塑，落實循環經濟，嘉義市環保局攜手公部門、社區與商家，目前設置29處「二手袋循環箱」站點，提供有需要民眾自由取用，也鼓勵民眾提供多餘、可再利用的紙袋，推動資源循環。
市府環保局表示，面對國際原物料及能源市場波動，塑膠製品成本大幅提高，凸顯降低一次性塑膠袋依賴重要性；鼓勵業者自主減少塑膠袋使用，並引導消費者改變使用習慣；民眾則可透過日常消費自備購物袋、重複使用乾淨塑膠袋，落實資源循環再利用，共同打造全新的綠色消費模式。
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為擴大循環經濟在生活中的實踐，環保局攜手公部門、社區與商家，目前共設置29處二手袋循環箱站點，提供大小適中、乾淨整潔的二手紙袋供有需要的民眾自由取用。
民眾家中如有多餘且乾淨可再利用之紙袋，也鼓勵投入循環箱最下方回收層，經環保局人員定期整理後，重新放回最上方取用層供下一位民眾循環使用，讓紙袋發揮更大使用價值，延長資源生命週期。
各站點二手袋循環箱箱體並張貼有行動條碼，民眾如發現二手袋數量已取用完畢，可即時通報，環保局將儘速補充，提升循環服務效能。嘉市二手袋回收及取用點地圖網址：（https://reurl.cc/npZmvn）
嘉市環保局鼓勵民眾日常消費自備購物袋，落實資源循環再利用。（嘉市政府提供）