牛津化學博士、亞運馬術國手張玉潔 偕母捐20萬元挺台東大學棒球場

郭春櫻與張玉潔母女捐款助台東大學建棒球場。（台東大學提供）

國立台東大學於78週年校慶期間，獲各界善心挹注校務發展。其中，財團法人頂尖科學教育基金會董事長郭春櫻偕同女兒張玉潔共同捐贈20萬元，支持棒球場興建計畫。張玉潔是英國牛津大學化學博士，卻愛馬成癡，近10年來她經常代表台灣參與國際賽事，也成為多位年輕國手的教練。

東大表示，張玉潔博士的學經歷堪稱一代傳奇；高中就讀北一女資優班，保送進入台大化學系，其後赴英取得牛津大學化學博士學位。學霸的她卻愛馬成癡，幾度奪得國際重要獎項，是台灣馬術史上的重要標竿。2014年，她在荷蘭馬場馬術三星賽奪得第六名，同年仁川亞運，更以最高分協助中華台北隊奪得史上首面馬術團體賽銅牌。2019年她率徒弟盧詩璇等參加亞洲錦標賽，與馬匹 Cerise搭檔，以團隊總分192.500獲得銀牌。

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東大說，大四才起步的她，曾被教練勸退離開馬背，更經歷過摔斷牙齒、肋骨等重傷，當時深受挫折的她，屢屢躲起來痛哭，但最終體悟：「騎馬不是為了掌聲，而是因為自己喜歡，才願意留在馬場上。」這種在逆境中奮力飛翔的韌性，與基層棒球員揮汗拚搏、奮戰到底的精神不謀而合。

東大校長鄭憲宗感謝郭春櫻、張玉潔母女的情義相挺，透過張玉潔博士的生命故事，鼓勵所有學生無論身處何種領域，最彌足珍貴的永遠是那份「相信自己」與「勇於嘗試」的執著與韌性。這份跨越時空的溫暖禮物，不僅提升了球場硬體設施，更深化了校慶的精神內涵，成為東大校園中最動人的一道風景。

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