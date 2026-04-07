鄭南榕殉難37年 台南裝置展再思民主價值

展覽內容呈現鄭南榕以生命喚起社會對言論自由、人權與民主制度的重視。（記者洪瑞琴攝）

今天4月7日對台灣民主發展歷史具有深遠意義。1989年《自由時代》雜誌社創辦人鄭南榕為堅持「百分之百的言論自由」自焚殉難，震撼社會，也成為推動台灣民主與言論自由的重要象徵。今年台南市政府延續紀念活動，除舉辦言論自由日演唱會，4月5日至5月4日也在台南文化創意產業園區推出裝置展覽，透過照片與歷史敘事呈現鄭南榕與台灣言論自由運動的重要歷程。

回顧事件起因，1988年12月，鄭南榕在《自由時代》週刊刊登旅日學者許世楷撰寫的《台灣共和國憲法草案》，隨即遭國安單位指示法務部依叛亂罪方向偵辦。1989年初，他收到「涉嫌叛亂」傳票後，公開宣示：「國民黨抓不到我的人，只能抓到我的屍體。」自此將自己關在雜誌社編輯室，表明若警方強制拘提，將以死抗議。

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1989年4月7日，自囚第71天的鄭南榕，堅持拒絕被捕，最終自焚殉難。事件震動社會，也被視為推動台灣廢除刑法第100條、解除言論與出版箝制的重要轉折。為紀念鄭南榕對言論自由的堅持，時任台南市長、現任總統賴清德於2012年率先將4月7日訂為「言論自由日」，其後行政院於2016年正式核定4月7日為全國性的言論自由日。

展覽同時將歷史精神帶回當代社會，提出新的思考：在社群媒體、演算法與假訊息盛行的時代，言論自由與公共責任如何取得平衡？若訊息可能為假，平台或政府是否應介入？批評政府是否需要界線？言論自由是否存在極限？

現場設置的留言板回應公共議題，也有人以「賴祥德沒有傭的」、「台南市政府圖利局」等語句詼諧時事，呈現言論多元的公共討論氛圍，也呼應近期台南市長黃偉哲 「So What」談話遭片段截取與抹黑的輿論討論，使展覽現場成為反思言論自由與資訊傳播的重要場域。

留言板多元討論，反思台灣言論自由的代價與提問。（記者洪瑞琴攝）

展覽中的1張歷史照片，葉菊蘭抱著年幼女兒，在靈堂前凝望因自焚殉難的丈夫鄭南榕，向摯愛作最後告別，畫面令人動容。（記者洪瑞琴攝）

今天「言論自由日」追思民主歷程與精神。（記者洪瑞琴攝）

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