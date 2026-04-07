連假後屏東還有得玩 三大日音樂節、春日派對、職人町REOPEN週末登場

屏東三大日音樂節每年都受到樂迷喜愛。（資料照，屏東縣政府提供）

兒童清明四天連假雖已結束，但屏東縣本週末還是有很多精彩活動，邁入第9年的三大日音樂節將於4月10日至12日在縣立體育館前登場、勝利星村4月11日、12日推出「花漾宇宙」夢幻親子春日派對、耐震補強休園10個月的職人町也將從4月11日起展開REOPEN慶開幕活動。

2026屏東三大日音樂節將於4月10日至12日晚上7點起，在縣立體育館前草地登場，邀請韋禮安、李竺芯、藍又時、怕胖團PAPUN BAND、沈文程、美秀集團，以及韓國唱跳女神孝琳HYOLYN等16組台韓巨星接力開唱，從經典、搖滾到流行一次滿足，11日至12日下午3點至晚上10點還有春天音樂市集，集結美食、文創品牌與風格選物。

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屏東勝利星村4月11日、12日將園區化為充滿想像與創造力的春日樂園，時間從下午3點至晚上9點，結合兒童戲劇與親子手作體驗，邀請深受親子喜愛的「如果兒童劇團」及「天馬戲創作劇團」演出，還有百花彩繪體驗、自然花藝DIY，以及集結多元風格品牌與特色攤位的「花花市集」，為大小朋友創造繽紛奇幻的花之世界。

屏東縣青年創業基地「職人町」去（2025）年為提升安全進行耐震補強工程，歷經10個月休園如今完工，各進駐店家陸續恢復營業，20家中有5個是新店，其餘為原品牌留駐，縣府勞青處也將從本（4）月11日起舉辦職人町REOPEN重新開幕活動，推出多項優惠。

屏東職人町重新開幕。（記者羅欣貞攝）

勝利星村春季活動推出親子與花藝派對。（圖由屏東縣政府提供）

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