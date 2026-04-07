為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    連假後屏東還有得玩 三大日音樂節、春日派對、職人町REOPEN週末登場

    2026/04/07 08:15 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東三大日音樂節每年都受到樂迷喜愛。（資料照，屏東縣政府提供）

    屏東三大日音樂節每年都受到樂迷喜愛。（資料照，屏東縣政府提供）

    兒童清明四天連假雖已結束，但屏東縣本週末還是有很多精彩活動，邁入第9年的三大日音樂節將於4月10日至12日在縣立體育館前登場、勝利星村4月11日、12日推出「花漾宇宙」夢幻親子春日派對、耐震補強休園10個月的職人町也將從4月11日起展開REOPEN慶開幕活動。

    2026屏東三大日音樂節將於4月10日至12日晚上7點起，在縣立體育館前草地登場，邀請韋禮安、李竺芯、藍又時、怕胖團PAPUN BAND、沈文程、美秀集團，以及韓國唱跳女神孝琳HYOLYN等16組台韓巨星接力開唱，從經典、搖滾到流行一次滿足，11日至12日下午3點至晚上10點還有春天音樂市集，集結美食、文創品牌與風格選物。

    屏東勝利星村4月11日、12日將園區化為充滿想像與創造力的春日樂園，時間從下午3點至晚上9點，結合兒童戲劇與親子手作體驗，邀請深受親子喜愛的「如果兒童劇團」及「天馬戲創作劇團」演出，還有百花彩繪體驗、自然花藝DIY，以及集結多元風格品牌與特色攤位的「花花市集」，為大小朋友創造繽紛奇幻的花之世界。

    屏東縣青年創業基地「職人町」去（2025）年為提升安全進行耐震補強工程，歷經10個月休園如今完工，各進駐店家陸續恢復營業，20家中有5個是新店，其餘為原品牌留駐，縣府勞青處也將從本（4）月11日起舉辦職人町REOPEN重新開幕活動，推出多項優惠。

    屏東職人町重新開幕。（記者羅欣貞攝）

    屏東職人町重新開幕。（記者羅欣貞攝）

    勝利星村春季活動推出親子與花藝派對。（圖由屏東縣政府提供）

    勝利星村春季活動推出親子與花藝派對。（圖由屏東縣政府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播