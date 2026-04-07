合歡山高山杜鵑花季 4/11~6/14假日高乘載管制

合歡山4月進入高山杜鵑花季，圖為往年合歡東峰杜鵑花盛開，民眾賞花情形。（資料照）

4月進入合歡山高山杜鵑花季，考量每年花季賞花車潮大量湧入，造成台14甲線18k翠峰至41.5k大禹嶺路段因嚴重壅塞，公路局將從4月11日至6月14日例假日（含勞動節連續假期）上午6時至11時在該路段實施「高乘載」與「流量管制」措施，高乘載管制期間未搭乘3人以上小客車禁止通行。

公路局中區養護工程分局指出，台14甲線18k翠峰至41.5k大禹嶺路段路寬狹窄、會車不易，經南投縣道路交通安全聯席會報通過實施交管，小客車須搭乘3人以上才能通行，客運接駁車及乙類大客車不受限制，並視壅塞情形實施每10分鐘放行20輛的流量管制措施。

請繼續往下閱讀...

公路局指出，台14甲線昆陽、武嶺、合歡山莊、小風口等收費停車場停車空間有限，花季期間合歡山遊客眾多，建議民眾可多利用大眾運輸工具或於平日前往，並提醒民眾，合歡山地區海拔逾3000公尺，民眾前往賞花應加強保暖與評估自身狀況，加上路狹蜿蜒，行前務必檢查車況並查詢路況，且切勿疲勞駕駛及隨意違規停車，請多留意車前狀況，與前車保持適當距離，以利保留緊急因應空間。

此外，近日因地震頻繁，山區恐有無預警落石，且一旦下雨更易有落石發生，並因濃霧影響視線，若天氣狀況不佳，民眾應避免前往，以策安全。

合歡山杜鵑花季交管路段與大眾運輸工具班次表。（公路局提供）

合歡山停車場停車空間有限，建議民眾花季期間可多利用大眾運輸工具或於平日前往。（記者張協昇攝）

合歡山台14甲線路狹蜿蜒，民眾前往賞花務必小心駕駛。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法