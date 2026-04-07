今鋒面過境中北部留意局部大雨 專家：慎防劇烈天氣、強對流致災

「林老師氣象站」指出，今日天氣受新一波春雨鋒面及後續東北季風增強影響，中部以北及東北部地區都有短暫陣雨或雷雨機會；其中，中北部地區還有局部大雨發生的可能，其它地區亦有局部零星的短暫陣雨或雷雨。（圖擷自臉書）

氣象專家指出，今日受新一波春雨鋒面及東北季風增強影響，中部以北及東北部地區都有短暫陣雨或雷雨機會，且須慎防強對流，以及瞬間大雨、雷擊、閃電及強陣風等劇烈天氣發生，南部地區也可能有局部短暫降雨。預估明日白天起鋒面減弱，週四至下週二天氣穩定、白天「熱如盛夏」，須慎防連日高溫炎熱。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，今日天氣受新一波春雨鋒面及後續東北季風增強影響，中部以北及東北部地區都有短暫陣雨或雷雨機會；其中，中北部地區還有局部大雨發生的可能，其它地區亦有局部零星的短暫陣雨或雷雨。「林老師氣象站」特別提醒，春雨鋒面影響期間，常易有旺盛對流造成瞬間大雨、雷擊、閃電及強陣風等劇烈天氣發生，外出活動請注意自身安全維護。

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「林老師氣象站」說明，今日這波春雨鋒面降雨會有以下3個重要特徵，第1，由於鋒面移動快速，評估鋒面影響時間不到1天。第2，主要降雨熱區分析，西部降雨量會大於東部，中北部降雨量也會大於南部，沿海近岸平地的降雨明顯高於山區降雨。第3，若與4月4日那波春雨鋒面相比較，此波春雨鋒面降雨範圍較小、降雨強度較弱，以及降雨延時較短。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今晨平地低溫約在17至20度，今日至明晨鋒面再南下，中部以北轉有局部陣雨或雷雨，慎防強對流（伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨…）致災，南部地區亦偶有局部短暫降雨的機率；北台轉涼。各地區氣溫如下：北部25降至18度、中部19至28度、南部19至32度、東部18至31度。

吳德榮表示，明日白天起鋒面減弱，局部地區仍有短暫降雨的機率，各地好轉、氣溫升，白天偏熱。週四至下週二南方氣團偏強，鋒面北移至長江流域，台灣天氣穩定、白天「熱如盛夏」，慎防連日高溫炎熱、注意防囇、多喝水。

吳德榮說明，下週三、四微弱鋒面接近，影響很輕微。期末各國模式仍有差異、且持續調整，應密切觀察。

此外、各國模式持續模擬，週末起在關島東南方有「熱帶擾動」發展，各國模擬的動向雖分岐，但皆對台無威脅、與「4月颱、不侵台」的氣候資料相符合。

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