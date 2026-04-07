04/07 各報重點新聞一覽

中共對台襲擾不斷，去年我國離島海纜計發生四次故障事件，其中三次疑由中共船舶導致，我國政府網路服務網（GSN）今年第一季也遭到侵擾超過一．七億次，不排除是中共為了介入我年底選舉預做鋪陳。（國安局提供）

自由時報

中共「影子艦隊」破壞海纜 我政府網路三個月遭侵擾逾1.7億次

中共對台襲擾不斷，國安局最新書面業務報告指出，中共組織「影子艦隊」支應戰訓，去年我國離島海纜計發生四次故障事件，其中三次疑由中共船舶導致，我國政府網路服務網（GSN）今年第一季也遭到侵擾超過一．七億次，不排除是中共為了介入我年底選舉預做鋪陳。

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揚言炸毀伊朗所有發電廠 川普再下通牒：明早開通荷姆茲

美國總統川普五日升高對伊朗施壓，再度下達最後通牒：若至美東時間七日晚間八時（台灣時間八日上午八時），德黑蘭仍不願開放關鍵能源運輸航道荷姆茲海峽，將炸毀伊朗所有發電廠。

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聯合報

戰急氣缺 台電找麥寮燃煤電廠救援

中東戰爭衝擊天然氣進口穩定，並考量國內水情狀況，為提升天然氣調度彈性並確保供電穩定，經濟部責成台電，將於五月起調度民營的雲林麥寮電廠兩部燃煤機組，調度期間三個月，是否延長將視中東戰情而定。外界關切增加燃煤發電引發的空汙問題，台電表示，短期調度麥寮電廠，台電全年用煤量不會超過去年水準。

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鞏固和平…鄭麗文今訪陸 自然表述中華民國

國民黨主席鄭麗文今天率團訪問大陸，行程包含上海、南京和北京，並預計十日在北京會見中共總書記習近平。這將是暌違近十年，國共兩黨領導人再次會晤。鄭麗文行前表示，此行將以鞏固兩岸和平為目的，她有把握北京會釋出重大的善意與誠意，成果一定超乎大家期待。

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中國時報

停火45天換開放荷莫茲 伊拒絕

在美國總統川普去年4月2日祭出關稅「解放日」滿周年之際，川普本月2日再度宣布，他將依據《1962年貿易擴張法》第232條款，對部分進口專利藥（品牌藥）加徵100％重稅，並調整包含鋼和鋁產品的課稅標準。這是自美國最高法院2月裁定關稅政策違法以來，川普政府首次擴大關稅範圍。

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鄭麗文今訪陸 藍：為和平站出來

兩岸關係緊繃之際，國民黨主席鄭麗文7日啟動「2026和平之旅」，率團赴大陸訪問6天。這是相隔10年後，國民黨主席再度訪陸，預定中的「鄭習會」尤受國際矚目。國民黨立院黨團總召傅崐萁6日表示，鄭麗文此行是在動盪局勢下為兩岸降溫的重要契機，鄭麗文不計榮辱、勇敢破冰，盼為台灣開出一條和平之路。

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美國總統川普五日升高對伊朗施壓，再度下達最後通牒：若至美東時間七日晚間八時（台灣時間八日上午八時），德黑蘭仍不願開放關鍵能源運輸航道荷姆茲海峽，將炸毀伊朗所有發電廠。（法新社檔案照）

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